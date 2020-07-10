經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：當百年巨企趕上科研為本改革

【明報專訊】在時代的巨輪下，許多百年老店都會走入樽頸，顛覆改革亦是現代商業的常態。有的要用人工智能，不斷在網絡收集潛在客戶；有的要深度掌握現有客人的習慣，調整產品設計和價格；有的專門收集競爭對手的客戶群，針對推出搶客優惠。但有的更是用重金搞科研，為核心產品做顛覆式改革。

 一般人較難想像的是，連百年煙草巨頭菲利普莫里斯（Philip Morris）的企業願景也是期許人們「如果從不吸煙的，就不要開始；已吸煙的應要戒煙；戒不了煙的就轉用其他較低害健康的替代產品」。

 煙草巨頭研發加熱煙草產品

當世衛和各地政府也致力減少煙民數目，不是仙遊一位顧客就少一份收入嗎？當然，吸煙並不健康，正如從不做運動或晚晚深夜才入睡，也是極不健康的習慣。所以，吸煙並不應該鼓勵，正如不應鼓勵日日吃燒烤。 

這猶如生產薯片的企業請顧客不要吃薯片，確是工商管理的有趣課題。那不戒煙的人，究竟有什麼替代產品？ 

他們近年致力以研發了一種加熱煙草產品「IQOS」，和一般統稱為電子煙的產品截然不同，加熱煙其實仍然是煙草製成，只是以電子器具將煙加熱，而不是傳統燃燒香煙點燃燒的方式，因而溫度大降，產生的有害物質也大減。由於加熱煙使用時噴出的是霧氣（Aerosol），減少身邊的人受二手煙的傷害。

日本煙民完全轉用加熱煙幅度遞增

美國食品及藥物管理局（FDA）日前表示，授權菲利普莫里斯旗下的加熱煙草產品「IQOS」，作為風險改良煙草產品進行銷售。FDA煙草產品中心的結論顯示，現有的科學證據顯示IQOS預期可以有利於公共健康。科學研究結果表明從傳統香煙完全轉用IQOS系統可以減低人體接觸的有害化學物質。

 事實上，全球有超過50個國家地區也規範合法售買該公司的加熱煙，鄰近的日本在5年前也全面規範化加熱煙，當地吸煙人口不增反減，更見煙民完全轉用加熱煙的幅度逐年遞增。原來如此的科研創新之路，都會成為百年老店安身立命之本。

107動力召集人 www.facebook.com/momemtum107

[何民傑 錢本善]

上 / 下一篇新聞

歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷
歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷
Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%
Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%
國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣
國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣
眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還
眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還
上月內地PPI勝預期 人民幣升穿7算
上月內地PPI勝預期 人民幣升穿7算
「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰
「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰
憂美制裁 中資行研應急計劃
憂美制裁 中資行研應急計劃
中資科技股漲不停 ATM齊破頂
中資科技股漲不停 ATM齊破頂
迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成
迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成
港交所今推SPSA集中管理服務
港交所今推SPSA集中管理服務
有限合伙基金條例通過 8月底生效
有限合伙基金條例通過 8月底生效
飛鶴列10點反擊沽空報告
飛鶴列10點反擊沽空報告
美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客
美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客
疫情憂慮再起 美股早段先升後挫
疫情憂慮再起 美股早段先升後挫
Tesla：非常接近實現全自動駕駛
Tesla：非常接近實現全自動駕駛
張兆聰：華融着手重組 可投機買入
張兆聰：華融着手重組 可投機買入
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
盧駿匡：港股價值重估 升勢未完
盧駿匡：港股價值重估 升勢未完
劉思明：新經濟股具韌力 中手游快突破
劉思明：新經濟股具韌力 中手游快突破
周顯：信用卡生意難做
周顯：信用卡生意難做
湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅
湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅
大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景
大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景
帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價
帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價
兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫
兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫
恒地重啟居家工作 為期14天
恒地重啟居家工作 為期14天
疫情反彈下 第一城實呎創1年新高
疫情反彈下 第一城實呎創1年新高
北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂
北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂
佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖
佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖