何民傑：當百年巨企趕上科研為本改革

一般人較難想像的是，連百年煙草巨頭菲利普莫里斯（Philip Morris）的企業願景也是期許人們「如果從不吸煙的，就不要開始；已吸煙的應要戒煙；戒不了煙的就轉用其他較低害健康的替代產品」。

煙草巨頭研發加熱煙草產品

當世衛和各地政府也致力減少煙民數目，不是仙遊一位顧客就少一份收入嗎？當然，吸煙並不健康，正如從不做運動或晚晚深夜才入睡，也是極不健康的習慣。所以，吸煙並不應該鼓勵，正如不應鼓勵日日吃燒烤。

這猶如生產薯片的企業請顧客不要吃薯片，確是工商管理的有趣課題。那不戒煙的人，究竟有什麼替代產品？

他們近年致力以研發了一種加熱煙草產品「IQOS」，和一般統稱為電子煙的產品截然不同，加熱煙其實仍然是煙草製成，只是以電子器具將煙加熱，而不是傳統燃燒香煙點燃燒的方式，因而溫度大降，產生的有害物質也大減。由於加熱煙使用時噴出的是霧氣（Aerosol），減少身邊的人受二手煙的傷害。

日本煙民完全轉用加熱煙幅度遞增

美國食品及藥物管理局（FDA）日前表示，授權菲利普莫里斯旗下的加熱煙草產品「IQOS」，作為風險改良煙草產品進行銷售。FDA煙草產品中心的結論顯示，現有的科學證據顯示IQOS預期可以有利於公共健康。科學研究結果表明從傳統香煙完全轉用IQOS系統可以減低人體接觸的有害化學物質。

事實上，全球有超過50個國家地區也規範合法售買該公司的加熱煙，鄰近的日本在5年前也全面規範化加熱煙，當地吸煙人口不增反減，更見煙民完全轉用加熱煙的幅度逐年遞增。原來如此的科研創新之路，都會成為百年老店安身立命之本。

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[何民傑 錢本善]