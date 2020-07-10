Tesla：非常接近實現全自動駕駛

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）表示，特斯拉已「非常接近」實現毋須司機的全自動駕駛技術，有信心今年將可完成全自動駕駛的基本功能。券商Wedbush分析師Dan Ives預測，特斯拉未來一年的股票目標價達2000美元。特斯拉昨午夜前股價變化不大，在1370美元左右徘徊。今年迄今，其股價已升逾兩倍。目前其股價部分受中國內地銷售所推動。行業數據顯示，內地生產的Model 3電動車上月賣出近1.5萬輛。
券商予目標價2000美元
特斯拉自2014年推出輔助駕駛系統，經過多年更新，逐步向全自動駕駛的目標邁進。不過業界人士認為，距相關技術推出市面，且獲公眾完全信任仍需一段時日。目前Alphabet、通用汽車（GM）及優步（Uber）等也在研發自動駕駛技術。BloombergNEF預計，到2040年，全球自動駕駛汽車將增至2700萬輛。GM旗下自動駕駛汽車部門Cruise預計，美國自動駕駛汽車市場的潛在規模將達1萬億美元。
此外，Twitter在一則招聘高級軟件工程師的招聘啟事，表明其代號為Gryphon的團隊正建構一個訂閱平台，正尋找負責支付和訂閱客戶端的人才。根據職位描述，該公司似乎在開發一項訂閱服務。面臨提高利潤的壓力之際，增加訂閱服務可帶來新的收入來源。該公司股價午夜前微跌。
（綜合報道）
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