Tesla：非常接近實現全自動駕駛

券商予目標價2000美元

特斯拉自2014年推出輔助駕駛系統，經過多年更新，逐步向全自動駕駛的目標邁進。不過業界人士認為，距相關技術推出市面，且獲公眾完全信任仍需一段時日。目前Alphabet、通用汽車（GM）及優步（Uber）等也在研發自動駕駛技術。BloombergNEF預計，到2040年，全球自動駕駛汽車將增至2700萬輛。GM旗下自動駕駛汽車部門Cruise預計，美國自動駕駛汽車市場的潛在規模將達1萬億美元。

此外，Twitter在一則招聘高級軟件工程師的招聘啟事，表明其代號為Gryphon的團隊正建構一個訂閱平台，正尋找負責支付和訂閱客戶端的人才。根據職位描述，該公司似乎在開發一項訂閱服務。面臨提高利潤的壓力之際，增加訂閱服務可帶來新的收入來源。該公司股價午夜前微跌。

（綜合報道）

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