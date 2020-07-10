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疫情憂慮再起 美股早段先升後挫

【明報專訊】雖然美國確診個案增加，但經濟活動持續重啟，首次申領失業救濟人數繼續回落。截至7月4日一周，首次申領失業救濟人數為131.4萬，按周減少近10萬，好過預期。至少申領兩周的持續申領失業救濟人數降至1806萬，減少逾120萬，較預期少70萬。主要科技股早段繼續領漲，推動納指再創新高，但其後因疫情憂慮再起倒跌，道指和標普500指數早段偏軟，其後道指跌幅擴大至500點。國際油價昨晚跌約2%。現貨金昨晚維持在每盎司1800美元以上，在接近9年高位徘徊。

首申失業救濟數據勝預期

彭博社引述知情人士稱，富國銀行準備在今年稍後裁減數以千計職位。消息稱，大幅降低成本的壓力正於富國內部浮現，促使高層擬定最終可能導致大量裁員的計劃。富國目前約有26.3萬員工。消息稱富國尚未訂定裁員數目，相信不大可能在下周發布業績時公布裁員計劃。部分分析師預期，富國屆時可能公布逾10年來首次季度虧損。富國股價早段跌逾2％，今年迄今跌逾五成。

聯航或要求40%僱員放無薪假

此外，美國聯合航空警告，可能由10月起要求3.6萬名員工，即大約40%僱員放無薪假期。聯合航空接受了美國政府的薪酬資助，條件是不得在9月底前裁員。

美國政府透過「抗疫紓困法案（Cares Act）」向失業人士提供的高額失業救濟將於本月底屆滿，美國國會與白宮正商討延長資助。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）預期，商界對聯儲局的6000億美元貸款項目需求將會激增，更多企業將憂慮是否有足夠的融資。

（綜合報道）

[國際金融]

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