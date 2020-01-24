美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客

Brooks Brothers在香港的IFC、時代廣場、圓方、又一城等商場也設有門店。本報記者昨日致電分店查詢，店員均表示，香港業務不會受影響，分店運作仍然正常。該品牌曾授權迪生創建（0113）成為其在香港的代理商，但兩者於2015年中止合作。港資廠商溢達集團則曾是其代工商。但Brooks Brothers也在美國製造部分西裝、領帶和襯衣。

疫情下居家辦公 西裝需求大減

疫情期間，它的大量門店關閉，令收入大減。即使近期經濟活動重啟，很多白領仍居家辦公，令西裝需求大減。3月北美疫情爆發後，該品牌約4000名員工，有三分之一要休假。Davidoff Hutcher & Citron律師事務所的破產事務律師帕斯特納克（Jonathan Pasternak）稱，即使在疫情爆發前，該品牌的門店擴張計劃，以至在美國製衣的成本，已為其帶來財務重擔。

公司主席：華府打救 可渡難關

控制零售品牌聯盟（Retail Brand Alliance, Inc）的Brooks Brothers主席德爾韋基奧（Claudio Del Vecchio）在2001年購入該品牌，自此積極改革供應鏈，引入新產品線，並開拓海外市場。他說，倘美國政府對大型零售商也提供資助，相信可渡過難關。

疫情已令多家著名零售商破產

創立於1818年的Brooks Brothers，首創向顧客提供現成西裝的經營方式。隨着近年穿著正裝的顧客減少，這品牌也引入休閒服系列，配合美國辦公室的衣著潮流改變。該品牌去年收入接近10億美元，其中約四分之一的銷售額來自電商業務。由於有強大的品牌效應，預料可吸引一些有興趣的買家接手。自疫情爆發以來，J.Crew、Neiman Marcus及J.C.Penney等美國著名零售商已申請破產保護。

（綜合報道）

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