經濟

飛鶴列10點反擊沽空報告

【明報專訊】日前遭沽空機構狙擊的奶粉股中國飛鶴（6186），昨刊發澄清公告，更列出10項重點反擊。不過飛鶴昨日股價表現反覆，曾高開7.3%見18.2元，但其後偏軟，曾低見15.68元或跌7.5%，終收跌5.66%，報16元。

重申倉庫物流屬調撥非收入

飛鶴被指利用物流服務供應商誇大公司收益，當貨品交到物流服務供應商，公司就會入帳收益。但飛鶴澄清指出，瑞信達乃其物流公司，重申僅對直接送往經銷商部分的產品於交貨時確認收入，由工廠倉庫往各分倉倉庫之間的物流屬於調撥，不會確認收入。

公司又針對其配方奶的零售銷售數據，被指與市場研究公司尼爾森及商務部的數據不符。飛鶴指出，尼爾森統計的數據可反映行業發展趨勢和競爭態勢，但未必能全面反映其實際營運情况；公司亦未向商務部申報過營運數據。

對於被指低估數十億美元的營運成本，例如廣告和人工費用等。飛鶴指出，集團共5422名全職員工，並已依法簽署僱傭協議，沽空報告中所指的5萬多人，應包括了經銷商和終端零售店的所有市場服務人員。

集團又指出，廣告費用方面，在2018年主要通過央視一台進行電視廣告宣傳。2019年已減少了央視一台的廣告投放時間，增加了央視九台和央視十四台的廣告投放時間，由於不同頻道的廣告時長單位成本差異較大，集團亦綜合利用各種媒體和渠道做廣告宣傳，故電視廣告費用不應被作為計算集團整體廣告費用的基礎等。

相關字詞﹕中國商務部 尼爾森 奶粉股 澄清公告 中國飛鶴 沽空報告

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