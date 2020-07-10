迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成

明報記者 蕭嘉聰

集團表示，日本UNIQLO首三財季收益按年下跌14.6%至5988億日圓，經營溢利亦下跌18.1%至791億日圓，主要是新冠肺炎疫情令第三財季表現明顯大跌，由3月底至5月初共高達約38%或311間店舖需要停業，5月中起各門店陸續恢復營業，銷售回升，6月收益亦大幅上升。分部毛利率按年改善3.3個百分點，主要受惠於未有過度推出折扣吸引顧客，折扣率有改善，以及日圓兌美元匯率持續上升，令商品採購成本率改善。

大中華區錄增長 復蘇步伐勝預期

海外UNIQLO方面，首三財季收益及經營溢利分別下跌17.9%及58.5%，至6735億日圓及518億日圓。集團表示，因應疫情各地區均加強數碼營銷、推出免費送貨等優惠措施，令網店收益錄得增長。大中華區5月的收入及溢利按年錄得雙位數增長，業績開始回升，韓國受到日韓關係影響，加上疫情令顧客人數下跌，同店銷售淨額大跌，錄得經營虧損。

集團昨亦下調全年度業績預測的多項指標，指由於4月公布預測時未有納入日本發布緊急宣言聲明的影響，以及海外門店恢復營業時間較預期遲，將綜合收益總額預測下調1000億日圓至19.9萬億日圓，按年下跌13.1%；經營溢利總額預測下調150億日圓至1300億日圓，按年下跌49.5%；純利下調至850億日圓，預料按年下跌47.7%，全年股息預測不變，預料每股派息480日圓。