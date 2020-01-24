中資科技股漲不停 ATM齊破頂

恒指昨日僅升80點至26,210點，國指升33點至10,781點，主板成交2068億元。全日高低波幅僅358點，且午後曾倒跌逾百點，與中資科技股全線炒上，成鮮明對比。

昨晚納指創新高後倒跌，道指早段跌逾400點，截至晚上11時，恒指夜期報26025點，低水185點。

此前落後於其他科技巨頭的阿里巴巴，昨日亦起動，勁升一成，收市報261.6元，成交額增至158.97億元，冠絕港股。騰訊升3.68%至563元，亦創新高。美團收市升穿200元大關，報209.8元，升5%。小米升4.6%至16.84元，盤中高見16.98元，相當接近招股價17元。上月才上市的網易（9999）亦大漲一成，收報154.5元；京東（9618）升7.4%至266元。昨日創52周新高的167隻股份當中，除上述巨頭外，不乏二三線科技或手遊股，例如勁升兩成的移卡（9923）、升近一成的心動（2400）等。

A股8連漲，上證綜指昨升1.39%，報3450點；滬深300指數升1.4%至4840點。兩市成交達1.7萬億人民幣。外資透過滬深股通淨買入79.51億元人民幣。「北水」則淨買入港股74.5億元。

專家：估值不低 潛在升幅有限

金管局昨日兩度承接熱錢，清晨沽出42.94億元，昨午的一筆更達到134.08億元，是今年以來最大規模。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，最近的股市成交量、資金走勢等指標也都反映了情緒修復、估值上行的趨勢，但目前除港股以外的主要中國股票市場的估值水平均已不便宜，市場的潛在升幅可能有限。在疫情防控效果、需求端修復、宏觀政策力度及速度、宏觀經濟復蘇形態、外部環境等方面，仍存在風險和不確定。