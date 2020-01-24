「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰

明報記者 溫藹紅、廖毅然

黃偉雄表示，有見日後來港上市的科技公司將愈來愈多，市場亦存有一定需求，該公司正籌備以「科技創新」為主題及類似於納指的指數，目前團隊仍在積極研究公司的納入數量及選股原則等細節。他又指出，近年相關板塊表現強勁，由今年初至6月29日止，恒指整體下跌7.3%，但恒生港股通新經濟指數則上升11.5%，恒生香港上市生物科技指數更大幅增長31.2%。若與恒生中國新經濟指數相比，恒指表現亦遠遠跑輸（圖）。恒指昨日微升80點，但多隻中資科技股破頂，包括阿里巴巴（9988）、美團（3690）等。

騰訊今年貢獻逾千點升幅 冠藍籌

據彭博數據顯示，由年初至今，50隻恒指權重股中，僅得10隻對恒指貢獻指數升幅，當中騰訊（0700）貢獻了1118點升幅，為貢獻最多的成分股；相反匯控（0005）則拖低恒指1163點。因此昨早公布推出港版納指後，市場熱議會否取代恒指。

黃偉雄及後接受本報電話訪問時指，港版納指的目標並非為了取代恒生指數，恒指仍然是以最代表香港市場為目標去編製，而國指的定位仍然是代表香港上市的中資股。至於構思中的港版納指則為一個主題指數，指數公司負責設計指數、釐定選股準則。至於指數推出後表現如何，升幅和成交是否高於恒指，就非指數公司所能決定。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，科技股及新經濟股目前是市場投資熱潮，在疫情下更備受追捧，料未來將繼續有盈利增長潛力，因此他預計港版納指初步將先納入ATMX等大型科投公司。他預料未來傳統經濟股或將面臨淘汰，不過恒指仍有保留到本地公司，即尚具代表性。