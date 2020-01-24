上月內地PPI勝預期 人民幣升穿7算

CPI按年升2.5% 豬肉價升逾81%

在各類消費品項目中，食品價格升幅最大，按年升11.1%，當中豬肉價格按年升幅高達81.6%，按月亦升3.6%。服裝衣著類6月份按月跌幅達0.2%，按年則跌0.4%。國家統計局分析師董莉娟表示，受累於生豬出欄減少、防疫調配要求從嚴及進口量減少等因素影響，豬肉供應較緊張，同時餐飲、團體消費需求回升，豬肉價格因此由跌轉升。

PPI方面，隨國際大宗商品價格回暖，內地製造業回穩，市場需求繼續改善。雖然6月份PPI出現按年跌幅，不過按月比則由跌轉升0.4%。在多個工業類別中，價格上漲的有22個，按月比增加12個。受國際原油價格大幅上漲影響，石油相關行業產品價格上月止跌轉升，其中石油及天然氣開採價格上升38.2%；石油、煤炭及其他燃料加工價格則升1.7%。