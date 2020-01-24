經濟

上月內地PPI勝預期 人民幣升穿7算

【明報專訊】國家統計局昨日公布，中國6月份居民消費價格（CPI）按年上升2.5%，符合市場預期；工業生產者出廠價格（PPI）按年跌3%，跌幅小過市場預期。受惠於內地PPI表現好過預期，顯示內地經濟持續改善，帶動在岸及離岸人民幣升穿7算，見近4個月高。在岸人民幣收報6.9862，升超過300點子（1元等於10,000點子）；離岸人民幣昨晚報6.984，升約130點子。

CPI按年升2.5% 豬肉價升逾81%

在各類消費品項目中，食品價格升幅最大，按年升11.1%，當中豬肉價格按年升幅高達81.6%，按月亦升3.6%。服裝衣著類6月份按月跌幅達0.2%，按年則跌0.4%。國家統計局分析師董莉娟表示，受累於生豬出欄減少、防疫調配要求從嚴及進口量減少等因素影響，豬肉供應較緊張，同時餐飲、團體消費需求回升，豬肉價格因此由跌轉升。

PPI方面，隨國際大宗商品價格回暖，內地製造業回穩，市場需求繼續改善。雖然6月份PPI出現按年跌幅，不過按月比則由跌轉升0.4%。在多個工業類別中，價格上漲的有22個，按月比增加12個。受國際原油價格大幅上漲影響，石油相關行業產品價格上月止跌轉升，其中石油及天然氣開採價格上升38.2%；石油、煤炭及其他燃料加工價格則升1.7%。

上 / 下一篇新聞

歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷
歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷
Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%
Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%
國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣
國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣
眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還
眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還
「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰
「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰
憂美制裁 中資行研應急計劃
憂美制裁 中資行研應急計劃
中資科技股漲不停 ATM齊破頂
中資科技股漲不停 ATM齊破頂
迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成
迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成
港交所今推SPSA集中管理服務
港交所今推SPSA集中管理服務
有限合伙基金條例通過 8月底生效
有限合伙基金條例通過 8月底生效
飛鶴列10點反擊沽空報告
飛鶴列10點反擊沽空報告
美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客
美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客
疫情憂慮再起 美股早段先升後挫
疫情憂慮再起 美股早段先升後挫
Tesla：非常接近實現全自動駕駛
Tesla：非常接近實現全自動駕駛
張兆聰：華融着手重組 可投機買入
張兆聰：華融着手重組 可投機買入
何民傑：當百年巨企趕上科研為本改革
何民傑：當百年巨企趕上科研為本改革
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
盧駿匡：港股價值重估 升勢未完
盧駿匡：港股價值重估 升勢未完
劉思明：新經濟股具韌力 中手游快突破
劉思明：新經濟股具韌力 中手游快突破
周顯：信用卡生意難做
周顯：信用卡生意難做
湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅
湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅
大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景
大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景
帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價
帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價
兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫
兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫
恒地重啟居家工作 為期14天
恒地重啟居家工作 為期14天
疫情反彈下 第一城實呎創1年新高
疫情反彈下 第一城實呎創1年新高
北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂
北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂
佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖
佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖