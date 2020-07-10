眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還

這項名為「10萬元Free Cash」的產品，合資格客戶在推廣期內，即昨日起至今年9月30日，成功向該行申請及提取本金不超過10萬元的個人貸款，並於3個月內全數還清，當期已付利息及提前清還貸款手續費，將悉數回贈客戶，亦即意味着整個借貸過程完全是零成本。不過，該優惠的最短還款期為6個月，實際年利率3.76厘，客戶的月薪要求為8000元或以上，最低貸款門檻5000元。

3個月還清 利息手續費全回贈

其實眾安銀行自去年12月中旬試業以來，已連番「燒錢」（見表）。該行於試業期間已經大派4.8厘定存加息券，以當時3個月基本存息2厘計，即客戶可獲最高6.8厘年利率，若存入10萬元，眾安要付息1700元；該行在今年3月下旬正式開業後，即推出1厘活期存息，存款上限50萬元，即客戶一年可賺息5000元；其後又推出客戶推薦活動，客戶每成功推薦一名親友開戶將可獲現金200元；成功經該行領取一萬元最多贈送1000元，且推出的12萬現金抽獎亦是全城最高。

然而，該行母公司眾安在線（6060）多年來亦是以「燒錢」著稱，該公司在2018年及去年分別蝕4.5億及17.4億元人民幣，不過有螞蟻金服、騰訊（0700）及中國平安（2318）作股東力撐。另據金管局早前披露的年報顯示，本港8家虛銀去年共蝕逾11億元，當中眾安銀行蝕1.94億元，為虧損第三多的虛銀。

天星銀行私貸門檻2000元

至於另一家虛銀天星銀行，早前亦宣布推出私人貸款服務，年利率最低2.99厘，還款期為12個月至60個月，貸款額門檻較眾安銀行低僅為2000元，貸款上限100萬元或月薪12倍，至於豁免入息及住址證明的個人分期貸款，貸款額上限為24萬元或月薪6倍。同時，該行亦提供3.6厘活期存款年息，但僅限於首2萬元，即一年最多可賺息720元。