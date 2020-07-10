國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣

科創板新股上市的首5個交易日並不設升跌幅限制，至於中國其他股票市場上市新股的首日升跌幅上限為44%，其後上限為10%。早前醫藥生物公司天智航醫療於本周二掛牌上市，亦升6.14倍創下紀錄，惟兩日後已被國盾量子打破紀錄。科創板新股屢破首日升幅紀錄，目前市場焦點放在下周掛牌的中芯國際（0981）。

科創板上市首5交易日不限升跌幅

國盾量子成立於2009年5月，由中國科學技術大學量子通信團隊設立，主要從事量子通訊產品研發、生產、銷售及技術服務。公司早於去年3月27日向科創板遞交上市申請。

由中國科技大學量子通訊團隊設立

根據國盾量子招股書，公司公開發行不超過2000萬股股份，集資所得款項將會用於建設量子通訊網絡設備項目、研發中心建設項目等，包括高性能QKD（量子密鑰分發）技術、實用化星地量子通訊系統研究及量子通訊晶片化技術等。