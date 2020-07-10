Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%

根據上市規則，以新制在港第二上市的公司，需在另一個符合條件的交易所至少有兩個財政年度的良好監管合規紀錄，目前未符合這個條件的Bilibili，最快亦只能於明年來港上市。報道指出，由於磋商仍屬起步階段，目前仍未清楚公司集資額。Bilibili方面，未有回應消息。公司股價在美股盤前交易時段升5.4%，最高見50.3美元。

比亞迪半導體業務傳A股上市

另路透社又引述消息報道，比亞迪（1211）計劃將早前重組的半導體業務，尋求於A股上市，目前正與財務顧問籌劃相關事宜。報道引述消息稱，比亞迪半導體計劃在上海科創板或深圳創業板上市，但交易或不會於今年底前完成。比亞迪在6月份重組半導體業務，並宣布與合共30名投資者簽署《投資協議》，增資是按估值75億元人民幣計。

李氏大藥廠擬分拆COPFL

此外，李氏大藥廠（0950）公布，正考慮可能分拆從事眼科藥品開發、製造及營銷的China Ophthalmology Focus Limited（COPFL）獨立上市。