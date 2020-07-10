歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷

明報記者 李哲毅

昨日7隻新股暗盤大混戰，歐康維視獲超過35.69萬散戶入飛，最終以上限14.66元定價，其輝立暗盤價報43.9元，升199.5%，以一手500股計，每手帳面賺1.46萬元；其富途暗盤價早段高見55元，爆升2.75倍，若以此價沽出，一手帳面賺2.02萬元。富途暗盤最終收報45.55元，升約2.1倍；耀才暗盤價報43.35元，升195.7%。

思摩爾暗盤每手帳賺逾1.11萬

電子煙思摩爾國際（6969）超購115倍，公開發售凍資991億元，共18.4萬人認購。該股同樣以上限每股12.4元定價，其富途、輝立及耀才暗盤價分別收報24.9元、23.75元及23.45元，升100.8%、91.5%及89.1%，每手帳面賺1.11萬至1.25萬元不等。

另一隻醫藥股永泰生物（6978）獲9.47萬散戶認購，公開發售超購258倍，凍資285.54億元。永泰生物以上限11元定價，在富途暗盤表現最好，收報14.28元，升29.8%，每手帳面賺3280元；其耀才及輝立暗盤價收報13.6元及13.4元，分別升23.6%及21.8%。其餘新股如綠城管理（9979）、虎視傳媒（1163）及正榮服務（6958）暗盤均報捷，僅中國蜀塔（8623）暗盤下跌。

宏力醫療延至下周一上市

宏力醫療昨晚發公告稱，配發結果公告將不遲於今日發布，並會將上市日期延遲至下周一（13日）。

信誠證券聯席董事張智威形容，昨日暗盤表現瘋狂，尤其是歐康維視升幅更令市場驚喜。昨日新股暗盤股價呈現反覆向上走勢，而非早段抽升後大幅回吐，預計歐康維視今日可重現暗盤表現，甚至更上一層樓，建議投資者可以分階段沽貨止賺。張智威又稱，以往不乏明星新股暗盤表現亮麗，但首日掛牌的升幅更加高，日後抽新股時更加要「跟紅頂白」，認為物管、醫藥等熱門炒板塊可看高一線。

信誠張智威：投資者宜分階段沽貨止賺

今年醫藥股走勢強勁，次季上市的康基醫療（9997）及沛嘉醫療（9996）在輝立暗盤交易場錄得87.68%及64.7%升幅，首日掛牌更突破向上，錄得98.85%及67.97%的升幅。