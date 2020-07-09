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張兆聰：5G商用化 北水掃小米

【明報專訊】恒指昨升153點，收報26,129點，成交金額1961億元。港股好淡角力，彭博報道，美國總統特朗普正考慮打擊香港聯繫匯率制度，消息令本地地產股、銀行股大跌，但A股及中資股表現極強，恒指及港股在兩股力量拉扯下，全日在26,000點至26,200點水平徘徊。筆者一直對大市傾向樂觀，但中港股市之強更遠超預期，很多前日急回的股份都再試高位，如金融、晶片股等。新經濟股更是亮麗，ATM、軟件、雲計算、SaaS等全都創新高，獲北水掃貨的小米（1810）相信易升難跌，可分段收集。

美國疫情愈來愈嚴重，每日新確診個案續創新高，美股高位也見沽壓。受惠的倒是金價，疫情嚴重但特朗普又拒絕關閉經濟，聯儲局便只好不斷印錢給政府派予失業民眾，QE規模愈來愈大、經濟差又拉低債息，執筆時金價終於突破1800美元。但跟此前創新高時不一樣，破位還是比較平淡，既沒有觸發止蝕盤往上衝，也不是假突破後回落，總之就是穩步反覆上揚。紫金（2899）及山東黃金（1787）均升超過10％，招金（1818）則升6％。

衝擊聯匯機會低 港股大致平靜

特朗普或打擊香港聯匯的報道，受壓的自然是港資股，匯控（0005）全日捱沽，拖累恒指達100點，抵消了創新高的騰訊（0700）的150點貢獻。本地地產股則先跌後回穩。從市場表現來看，股市是有點害怕，但昨日受壓的股份都不是市場喜愛的類別，弱勢股遇上壞消息，哪怕風險不大，投資者先行沽出相當正常，下跌並沒有太大意義。主角的港元匯價依然貼近強方保證，金管局繼續要接錢，而人民幣也沒有變動。退一步看，若聯匯出現變數，港交所（0388）以至整個港股不會如此平靜，市場的表現是認為禁止香港銀行獲取美元的機會近乎零。當然，若害怕聯匯有變卦，擔心港元失去價值，也可選擇換些外幣或黃金。

中港股市周二衝高回落後，昨日又再發力上試高位，舊經濟的券商、內險、資源都有理想升幅。內房股較為反覆，東莞、寧波等多個城市升級調控措施，市傳大領導也南下深圳調研，市場擔心會有新一波調控出台。由於此前半年放水力度很強，作為領先指標的土地市場在數月前已變得熾熱，部分熱點城市樓價確實起動。但中國經濟才剛從ICU走出來，下半年外需仍充滿變數，就算加大調控，力度也會相對有限。內房股回調後，會是低吸博反彈的機會。

內房股回調後 可低吸博反彈

昨日新經濟股發力，表現與大金融、資源股都不相伯仲，同樣創新高的小米可留意。小米近期持續獲北水掃貨，截至周二持股量已達到6.96％，昨日又再有10億元資金南下買入，金額僅次於建行（0939）。小米的賣點是物聯網概念，隨着5G網絡在內地多個城市建設完成，下一階段的炒作熱點會是商用化，如物聯網、AR、VR、雲遊戲等，而小米在手機以外的周邊產品最成功，例如小米手環就銷量第一，會是物聯網的炒作龍頭。

走勢上，小米開始直線上升，但港股已A股化，直線上升的意思就是當炒，加上現價仍低於招股價17元，相當仍有力再上。

[張兆聰 還看今朝]

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