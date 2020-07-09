莊友堅妻羅琪茵成思捷大股東 上周五斥資1.2億增持至12.89%

明報記者 蕭嘉聰

思捷昨日收報0.88元，升4.7%，現時羅琪茵持股市值約2.14億元；邢李㷧三名女兒持股就市值1.86億元。曾經的「股王」思捷，在大股東邢李㷧2010年沽清持股，套現逾200億元離場後，公司至今一直未曾出現持股逾三成的大股東。

羅持股市值2.14億

不過，莊友堅及他旗下的金融公司一直與思捷關係密切，例如2012年思捷宣布供股集資逾52億元時，莊旗下中南證券曾被指不斷增持思捷；而在同年開始出任思捷主席、直至上月才重新調任非執董的柯清輝，據稱亦經常與莊「交手」，包括2009年柯清輝加入中策（0235）主持收購台灣南山人壽，莊友堅曾有份參與談判，其後中策亦曾以2.67億元，向莊友堅的中南系購入歌德豪宅20.23%權益。

3券商持倉7月2日大減

此外，與莊友堅友好的多家券商亦一直是思捷的主要持倉券商。據中央結算系統（CCASS）資料顯示，在羅琪茵增持前（6月30日），中南金融持倉佔思捷股本約13.19%，結好證券及意馬國際（0585）旗下的Imagi Brokerage Limited分別持倉6.8%及3.78%，但3家券商持倉都在7月2日大減，其中中南金融持倉減少至0.47%。

思捷雖然多番聲言改革，但近月似乎已接近放棄，宣布關閉包括香港在內亞洲區56間零售店，本月初又再公布進一步減省成本措施，包括11月底在德國關閉一半、約50間零售店，並預計全球削減1200名員工。

思捷實際負債不多 手頭現金逾27億

根據公司最新一份業績、截至去年12月底止中期報告，撇除應付帳款及租舖帶來租賃負債，思捷實際負債不多，手頭現金則超過27億元。