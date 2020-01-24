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居英移民專家繆曉彤：BNO移民可先租後買

【明報專訊】英國首相約翰遜近日表示，容許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人家庭可在英國居住5年，在第6年可申請入籍，相信有港人感興趣，由此可能帶動當地置業需求。今次本欄專訪兩名居英港人——《移民英國解讀101》 作者兼移民專家繆曉彤，以及曾在亞洲電視任職財經主播的潘碧雲教路。繆曉彤表示，英國近月在新冠肺炎疫情衝擊下，樓價仍然穩定，擬藉BNO移民英國的港人首先租樓還是買樓，要視乎個人情况，而一家四口在英國首5年生活費料達180萬港元；潘碧雲則表示，她本身仍在英國租樓，很多朋友也是先租後買，等子女選定升學的學校後才買樓搬屋。

本港應對疫情表現相對理想，樓價今年以來亦不跌反升，相信不少讀者關心受疫情衝擊較大的英國樓市表現；繆曉彤擁有英國大律師資格，從事英國移民工作多年，目前亦身處英國，她在本周接受訪問時表示，早在幾個月之前，疫情已令英國經濟停擺，而現時疫情仍然反覆，對擬在當地置業者睇樓或買賣帶來一定阻礙，惟樓價暫時仍然穩定。至於疫情引發英國本土人對亞洲人歧視的問題，繆曉彤表示稍有聽聞：「有部分人曾經聽過一些冒犯言論，但未至於那麼嚴重。」

先選心儀地點 再決定租或買

《移民英國解讀101》 記載了15個移民英國的真實故事，繆曉彤表示，在書中移民英國的港人中，部分已經置業，亦有部分希望先租樓，了解不同城市或地區的居住環境後，始再作買樓打算，兩者比例都不低，視乎個人偏好、需要及財力而定。

繆曉彤表示，英國近年樓價也有上升，尤其以倫敦最為明顯，不過上升幅度不及香港。她續說，無論港人選擇留港或是移民英國，住屋通常都佔去家庭開支相當比例，而在英國不論買樓或租樓，應該首先因應自己的負擔能力而選擇居住地區，較偏遠的地區住屋支出自然亦較低，各人可作取捨。

英個人入息稅高達45% 遠超香港

持有BNO港人可到英國居住5年的政策公布後，繆曉彤透露，的確有很多港人對移居英國感到興趣，但她亦提醒，一個家庭決定是否移居外地要注意事項相當多，例如為人父母者的資金、工作、投資、社交及生活適應問題，以及小孩子的課程銜接以及學校安排等問題都是要小心考慮的。

美聯集團（1200）主席黃建業上月初接受《Money Monday》封面故事專訪時表示，相信本港是次移民潮很快過去，「香港人都是務實的，著眼於經濟，最重要的是搵食」。繆曉彤指出，持BNO港人居住英國首5年，即使未入籍亦可工作，「移居英國的港人在當地找工作是否容易，要視乎其本身行業、專長及溝通能力等。英國是一個已發展國家，就業市場亦相對穩定，各行各業都會有職位空缺及發展空間」。

黃建業在上述專訪中亦教路，香港人在25至55歲期間不應該移民，因為期內是賺錢能力最高的時間，而西方不少國家個人入息稅率高達40%。

英私校年學費逾20萬 另寄宿10萬

繆曉彤亦提醒打工仔留意港英稅率的差異，指雖然兩地個人入息稅均採用累進制，但英國最高入息稅階（即年收入逾15萬英鎊、約146萬港元）的稅率達45%（表1），遠高於本港的17%（表2）。

開支方面，繆曉彤估計，一般四人家庭持BNO到英國居住，不包括學費每月生活支出大概3萬港元，即每年大概36萬港元，5年相等於約180萬港元。

不過，若港人家長帶同未成年的子女到英國，學費相信是最大開支，因為港人在入籍英國前，其子女不能入讀當地官校，而私校學費一般每年高達20萬至30港萬元，如果要寄宿的話，就要每年再加約10萬港元。

每人5年簽證費6萬 另3萬保健費

除了教育外，醫療方面，繆曉彤指出，申領英國簽證時，申請人須同時支付英國保健費用（Immigration Health Surcharge，IHS），直至離開英國或獲取永久居留權。IHS收費現時是每年400鎊（約3900港元），今年10月將調整至625鎊（約6100港元）。以新收費計算，每個申請人5年的IHS支出逾3萬港元，一家四口即要12萬港元。

另外，繆曉彤透露，因應不同簽證，英國簽證移民署（UK Visas and Immigration Department）有不同收費，一般而言，首簽費用介乎1萬多至2萬港元，續簽及申請永居同等收費，換句話說，每個申請人由首簽、續簽至取得永居權，單是簽證費用也要約6萬港元，一家四口便要24萬港元。

明報記者 葉創成

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