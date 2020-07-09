經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：心急移民 小心私隱被竊

【明報專訊】昨日早上有一位不速之客到公司，一定要與我單對單面談，那位仁兄話知道我去警察總部14樓攞「良民證」（無犯罪紀錄證明書），是否打算移民？如果有此打算，他可以幫手，就算我曾經犯罪，有案底都有辦法搞掂。

不過，除了錢之外，要我一五一十將他想知道我的個人私隱話畀佢知，我話沒有必要，我到警總14樓是有其他事情，並不是攞良民證，更加不是移民，多謝那人的好意兼送他離開。

不速之客到訪 說可代搞移民

有大學推薦我做校董，教育局要求我到警總攞一份無犯罪紀錄證明，準備移民的市民用A字頭登記，要等好耐，其他的用E登記。這些是私人事，本來唔應該寫出來，但我發覺到有很多線眼在警總，如果某人去攞良民證，代表那人打算移民，不久就會有人直接搵那人話可以協助，爭取生意還好，我擔心是個人私隱被那些人套了出來，以後就會很麻煩。

選顧問要老字號規模大

現在很多人搞移民，尤其是一些曾經參與社運的人，在港區國安法生效之後，他們擔心會被秋後算帳，移民是唯一出路。由於那些人非常心急，就會給予一些不法分子有機可乘，他們以協助移民為名，套出申請者的私隱，包括個人資產以及犯罪記錄，或者是否曾經參加社會運動，一旦那些資料落入別人手裏，申請移民的人有機會被人操控。

其實，搞移民是不需要任何顧問幫忙，如果一定要，就應該搵一些老字號，規模比較大的移民公司，至於私隱方面，最好唔好同陌生人講，否則很難估計到有任何後果，就算心急移民，都要小心個人私隱被盜竊。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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