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劉思明：新舊經濟概念齊開火 留意浪潮國際

【明報專訊】港股向上遇到阻力，恒指高開後最多升324點、高見26,299點急回，曾經倒跌，跌至25,849點回升，收報26,129點，升153點或0.59%。不過，恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.47%、3.02%，投資氣氛良好。成交連續兩日減少，但依然活躍，昨天達1962億元，高於60天平均六成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率67比33，升逾3%佔上升股份四成；陽燭對陰燭為56比44，大市普遍上升，買盤動力強勁，惟沽壓不輕，近半低於開市價呈陰燭收市。本報數據庫追蹤的30個行業，有近兩成下跌，博彩及消閒跌近1%表現已經最差，其次燃氣供應、內房及物管跌0.4%。內房股調整拖累內房及物管表現，行業有四成股份上升，物管股持續轉強，碧桂園服務（6098）、時代鄰里（9928）、新城悅（1755）更破頂創新高。

信証中金走勢 或預示升浪走向

上升行業中，金屬及礦石升逾6%表現最強，工業升近6%，軟件服務升近半成，緊隨科技器材、中資金融升3%、4%，新舊經濟或強勢低殘都有追捧。低殘的金屬礦石無疑爆發力強，但前景缺乏憧憬及催化劑，後繼的動力及承接力會較弱，候低吸納未必合算。相比下，內險、中資券商股受惠投資氣氛轉好，只要市况向好趨勢持續，趁調整吸納勝算較高。

上周提到，中資券商股在升市初期及中期上升動力較強，但後段可能會率先見頂；內險股則會跟隨市况起伏，表現相對平穩。目前具指標性的中信証券（6030）、中金（3908）已升至關鍵位置，未來表現值得關注，若未能向上突破，或反映市場預計大市升浪近尾聲，反過來，若能破頂展開升浪，大市有望延續升軌。至於內險股，以中壽（2628）、新華保險（1336）領漲最強，是進取之選；走勢相對同業平穩的平保（2318），已重上87.5元走勢改善，可以視作保守之選。

浪潮國際雲服務成增長動力

此外，新經濟股火熱，特別科網股、醫療股，昨天強勢的繼續破頂，落後的大爆發，具雲概念及SaaS（軟體即服務）的浪潮國際（0596），可以留意。公司去年加快雲服務業務，收入按年倍增近4億元，佔總收入比例提高至超過一成，成為集團增長動力；物聯網解決方案業務亦有長足發展，去年收入升逾六成。股價於低位回升以來愈升愈有，呈現一浪高於一浪走勢，後市料可試闖3.1至3.4元密集區，止蝕位放在前高位約2.8元。

[劉思明 數據尋寶]

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