Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年7月9日星期四
技術取勝
投資策略
中移奪火炭工業地 呎價6000元破頂 中標價56億 較市場預期上限高五成
區內20年工廈呎價3000元
芝麻灣銀主盤235萬沽 高開價逾九成
駿嶺薈富豪．山峯 連沽兩伙套1.8億
黃竹坑站增建300伙 規劃署不反對
彭博：削弱聯匯 非美制裁重要選項 官員討論或懲罰香港銀行 點名匯豐
金管局再沽逾136億港元 今年最大筆
經濟學家羅奇：料美元年半跌35%
飛鶴再遭狙擊 午後發盈喜兼反駁
長汽6月汽車銷量增近三成
大摩上調恒指目標 最牛見33400 投資新興市場資金 續流入中國股票
中芯A股超購566倍 H股彈9%
MBV首掛跌57% 今年最差新股
ESR日本物流中心落成 亞太區最大
基滙活化兆禧苑商場 涉4.5萬呎休憩空間
內地三桶油傳已聘投行 安排轉移管道資產
昂納科技擬每股6.5元私有化
莊友堅妻羅琪茵成思捷大股東 上周五斥資1.2億增持至12.89%
CEO接受治療 恒生：可續履行職務
Citron唱淡恒大案終極上訴失敗
陸正耀提名兩新董事 瑞幸股東會結果受質疑
核數師：亞航恐難持續經營 負債較資產多33億 在港經營廉航
內地LGBTQ平台 美首掛大升六成
晶片商ARM擬分拆物聯網 予母公司軟銀
張兆聰：5G商用化 北水掃小米
劉宇亮：A股熱爆 上證至少見3600點
李曉佳：證監炮轟港交所 當年「妥協」的延續
趙海珠：澳歐鎊受惠美元跌 下半年料先整固後上升
技術取勝：鞍鋼上試前低位2.6元
劉思明：新舊經濟概念齊開火 留意浪潮國際
周顯：疫情帶挈遊艇生意
湯文亮：心急移民 小心私隱被竊
居英移民專家繆曉彤：BNO移民可先租後買
前主播潘碧雲移民英國 1.55萬租1600呎
技術取勝：鞍鋼上試前低位2.6元
prev
next
【明報專訊】龍源電力短線上望5元（圖）
人保3.3元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
中移奪火炭工業地 呎價6000元破頂 中標價56億 較市場預期上限高五成
區內20年工廈呎價3000元
芝麻灣銀主盤235萬沽 高開價逾九成
駿嶺薈富豪．山峯 連沽兩伙套1.8億
黃竹坑站增建300伙 規劃署不反對
彭博：削弱聯匯 非美制裁重要選項 官員討論或懲罰香港銀行 點名匯豐
金管局再沽逾136億港元 今年最大筆
經濟學家羅奇：料美元年半跌35%
飛鶴再遭狙擊 午後發盈喜兼反駁
長汽6月汽車銷量增近三成
大摩上調恒指目標 最牛見33400 投資新興市場資金 續流入中國股票
中芯A股超購566倍 H股彈9%
MBV首掛跌57% 今年最差新股
ESR日本物流中心落成 亞太區最大
基滙活化兆禧苑商場 涉4.5萬呎休憩空間
內地三桶油傳已聘投行 安排轉移管道資產
昂納科技擬每股6.5元私有化
莊友堅妻羅琪茵成思捷大股東 上周五斥資1.2億增持至12.89%
CEO接受治療 恒生：可續履行職務
Citron唱淡恒大案終極上訴失敗
陸正耀提名兩新董事 瑞幸股東會結果受質疑
核數師：亞航恐難持續經營 負債較資產多33億 在港經營廉航
內地LGBTQ平台 美首掛大升六成
晶片商ARM擬分拆物聯網 予母公司軟銀
張兆聰：5G商用化 北水掃小米
劉宇亮：A股熱爆 上證至少見3600點
李曉佳：證監炮轟港交所 當年「妥協」的延續
趙海珠：澳歐鎊受惠美元跌 下半年料先整固後上升
技術取勝：鞍鋼上試前低位2.6元
劉思明：新舊經濟概念齊開火 留意浪潮國際
周顯：疫情帶挈遊艇生意
湯文亮：心急移民 小心私隱被竊
居英移民專家繆曉彤：BNO移民可先租後買
前主播潘碧雲移民英國 1.55萬租1600呎
中移奪火炭工業地 呎價6000元破頂 中標價56億 較市場預期上限高五成
區內20年工廈呎價3000元
芝麻灣銀主盤235萬沽 高開價逾九成
駿嶺薈富豪．山峯 連沽兩伙套1.8億
黃竹坑站增建300伙 規劃署不反對
彭博：削弱聯匯 非美制裁重要選項 官員討論或懲罰香港銀行 點名匯豐
金管局再沽逾136億港元 今年最大筆
經濟學家羅奇：料美元年半跌35%
飛鶴再遭狙擊 午後發盈喜兼反駁
長汽6月汽車銷量增近三成
大摩上調恒指目標 最牛見33400 投資新興市場資金 續流入中國股票
中芯A股超購566倍 H股彈9%
MBV首掛跌57% 今年最差新股
ESR日本物流中心落成 亞太區最大
基滙活化兆禧苑商場 涉4.5萬呎休憩空間
內地三桶油傳已聘投行 安排轉移管道資產
昂納科技擬每股6.5元私有化
莊友堅妻羅琪茵成思捷大股東 上周五斥資1.2億增持至12.89%
CEO接受治療 恒生：可續履行職務
Citron唱淡恒大案終極上訴失敗
陸正耀提名兩新董事 瑞幸股東會結果受質疑
核數師：亞航恐難持續經營 負債較資產多33億 在港經營廉航
內地LGBTQ平台 美首掛大升六成
晶片商ARM擬分拆物聯網 予母公司軟銀
張兆聰：5G商用化 北水掃小米
劉宇亮：A股熱爆 上證至少見3600點
李曉佳：證監炮轟港交所 當年「妥協」的延續
趙海珠：澳歐鎊受惠美元跌 下半年料先整固後上升
劉思明：新舊經濟概念齊開火 留意浪潮國際
周顯：疫情帶挈遊艇生意
湯文亮：心急移民 小心私隱被竊
居英移民專家繆曉彤：BNO移民可先租後買
前主播潘碧雲移民英國 1.55萬租1600呎
prev
next
相關新聞
趙海珠：澳歐鎊受惠美元跌 下半年料先整固後上升