趙海珠：澳歐鎊受惠美元跌 下半年料先整固後上升

美元或見頂回落 料12個月跌逾5%

美國多個州份的新冠肺炎疫情爆發第二波，而且數字與日俱增，其中得州新增確診更錄得紀錄新高，市場再次關注疫情的進展，美匯指數在97水平上落。隨着聯儲局早前表示將會維持低利率一段長時間後，美元與其他貨幣過往的息差優勢減退；同時距離11月美國總統大選只有4個多月，選前的政治不確定性繼續增加，而美國與中國在貿易以至政治上的關係，還有美國與歐洲的貿易關係等，都增添了美元以至整個市場的不確定性。

我們預期，當資金逐漸流入美元避險推高美元後，或會觸發投資者沽售美元，預期美元在未來12個月或會下跌約5%至7%，支持可參考前低位約為6月初的95.72。

近日新冠疫情的第二波不單在美國爆發，澳洲第二大城市墨爾本亦錄得大規模感染及確診個案，澳洲政府已下令整個墨爾本市民未來6星期都要「留在家中」。

澳洲儲備銀行日前舉行議息會議，維持利率在0.25厘不變，央行行長表示，澳洲經濟並未有想像中嚴峻，但承認疫情對經濟仍是最大的不確定因素，央行將會繼續維持低息政策一段長時間，直至就業改善及通脹達標。

澳元長線或挑戰74美仙水平

另外，澳洲作為中國最大的貿易伙伴之一，中國經濟逐步復蘇亦會對澳洲經濟及澳元起支持作用。澳元在上半年一度低見55美仙的18年低位，其後一度反彈回70美仙以上，我們預期下半年短線（3個月）澳元或先將整固，長線（12個月）或有機會向上挑戰74美仙水平。

另外，歐元及英鎊亦是本行下半年較為看好的貨幣，歐洲經濟逐步從疫情中穩定，歐盟的復蘇基金仍是短線的不確定因素，但長線在財政擴張措施及估值相對吸引下，預期會吸引資金流入，歐元兌美元或能挑戰1.19水平。

至於英鎊仍受與歐盟的脫歐貿易協議左右，英鎊在過去一段時間走勢較為落後，估值上仍然偏低，預期新的財政刺激措施或會帶來提振作用，長線英鎊兌美元目標為1.30以上。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]