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李曉佳：證監炮轟港交所 當年「妥協」的延續

【明報專訊】證監會上星期發布一份關於上市規管的檢討報告，檢討的對象當然是港交所（0388），重點批評負責找生意的業務部門，經常介入上市部的審批工作，其中報告更重點炮轟將於明年退任的港交所行政總裁李小加，涉及曾向上市部施壓。不過，筆者猜想小加總裁事前已有心理準備，皆因證監會3年前在上市改革一役受壓下被迫放棄，這份報告正是當年雙方妥協下的產物，證監自然唔會畀面，認真批判。

筆者綜合報告，證監對小加的批評主要圍繞三方面：

一是主動介入上市部工作：前上市主管戴林瀚（證監只列職銜，名字是筆者提供讀者參考）「篤灰」，指小加曾兩次邀請他參與業務部門和擬上市公司一起開會，又說他其實曾經拒絕，話分開會面「較恰當」。二是「被動」介入：業務部門經常將擬上市公司的查詢電郵同時抄送小加，因此不論小加有意無意，作為上市部難免有被施壓的感覺。

當年被迫放棄改革 今日毫不留情

其實業務部門與上市部的「防火牆」問題，不少投行也有類似問題，筆者覺得並不罕見；但小加在事件中的參與，似乎才是整份報告的核心所在。港交所既是商業機構，也是監管機構，那作為CEO既要提升公司表現，自然也要做好「球證」的份內事。

不過，從證監的各項例子中看到，他的表現卻不符一位「球證」身分，要說只是一兩隻超大型IPO如小米（1810）、阿里巴巴（9988），那還勉強說得過去，但筆者考究證監舉出他曾介入的例子，其中一隻卻很可能是集資額72億元的生物科技股百濟神州（6160），那就未免管得有點太「小」了。

至於第三點，由於證監檢討的是2018年的個案，小加當時仍是上市事宜聯絡小組成員，但出席率卻是零。這個其實並不新鮮，其實在2017年證監提議改革上市委員會組成，提升在上市審批時的參與度（不少人說是奪權），聞說當時證監就有人不滿當時一直是上市委員會常任成員的小加，那出席率經常不足一半。

事實上，證監今次這份報告，完全就是當年上市改革失敗後，與港交所妥協的產物；根據當時的諮詢總結，雖然不採納新上市委員會架構，但證監可「不時」考察港交所執行上市監管時的表現。如果讀者不善忘的話，應該記得雙方當時爭持不下時，小加不時就話中有話，證監今次自然有碗話碗，有碟話碟。

歐達禮也留任 冤家「互懟」或有續集

之不過，今次會否是小加與證監這對歡喜冤家的最後一次「互懟」？筆者卻又覺得難說，雖然聞說有人不支持小加續約，不過港交所CEO這個位置能否輕易找到合適人選也是疑問，加上有證監CEO歐達禮意外留任的前車可鑑，說不定還有續集可看。

[李曉佳 財經澡堂]

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