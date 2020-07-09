劉宇亮：A股熱爆 上證至少見3600點

今次升浪由A股帶動，成交急增，內地券商股無論在佣金收入、融資借貸方面的收益必定以倍數上升，而整個板塊股價一向有「A股倍大器」的效果。大家想起2015年大時代，一定會有來回天堂地獄的感覺，急升急回的幅度在歷史上亦少見。

現市况仿如2015年「大時代」

另外，今次內地政策要推動「健康牛」，筆者試從幾點比較今年和當年的分別。當年港股由2011年10月低位16,000點起步到2015年5月高位28,500點。時至今日，港股由2018年初33,000點高位，跌至今年3月21,000點水平，再重新上路，由於港股在3月時仍處於近年低位，所以現時大市只屬於起步階段。

從內地指數和成交總額比較，2015年5月上證指數5300點，成交超過2萬億元人民幣；而周一上證突破3300點，成交額1.5萬億元人民幣，周二升至1.75萬億元人民幣，成交勢頭仍然在上升。

3月低位計 現處升市初段

再以券商融資數字看，融資額在周一單日比2015年任何一日還要高，可見A股市場的熱度；惟總融資額方面，累計只及2015年的60%，仍然有一段距離，故還有上升動力，料上證短期目標應該可達3600至4000點，港股可跟隨再上升機會大，派對仍未結束。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]