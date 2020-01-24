內地LGBTQ平台 美首掛大升六成

【明報專訊】內地LGBTQ網上社區Blued母公司藍城兄弟（BlueCity）昨天正式於納斯達克掛牌上市，集資8480萬美元。該公司股價昨晚曾大漲升近一倍，至今早零時升近六成，媒體指該股成為全球粉紅經濟第一股。此次藍城兄弟完成IPO後，公司創始人兼CEO耿樂持有33%股權，並擁有70.7%的投票權；機構投資者中，順為資本持有公司10.4%股權、4.6%投票權；鼎暉投資有8%股權，擁有3.5%投票權。
藍城兄弟CEO馬保力在上市致辭中稱，希望藍城兄弟的上市，可以給更多人以力量，讓他們有勇氣面對自己，面對這個紛繁的世界，勇敢地去追尋自己的內心和美好的未來。
股神蘋果持倉佔比暴漲至43%
此外，雖然「股神」巴菲特未有趁今次疫市增加持倉，把握美股的升浪，但由於科技股強勢，他的投資旗艦巴郡所持有的蘋果股票價值也水漲船高，直至上周末其價值超過910億美元（約7098億港元），在巴郡合共46隻股票、價值約2140億美元（約1.67萬億港元）的投資組合中，比重佔近一半，達43%。除去巴郡投資組合第二大持倉的美銀以外，其投資組合其餘股份加起來，價值也不及蘋果，反映巴郡的投資傾向集中於少數企業的股票。蘋果股價昨早段升逾1%。
此外，巴菲特最新宣布，今年將向蓋茨基金會等慈善組織捐出巴郡約1600萬股B股，價值約29億美元（約226億港元）。在捐贈後，他仍將持有248,734股巴郡A股，價值約675億美元（約5265億港元）。自2006年以來，他已捐出370億美元（約2886億港元）。
在他開始捐身家前，他持有474,998股巴郡A股，時至今日價值約1290億美元（約1萬億港元）。