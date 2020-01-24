內地LGBTQ平台 美首掛大升六成

藍城兄弟CEO馬保力在上市致辭中稱，希望藍城兄弟的上市，可以給更多人以力量，讓他們有勇氣面對自己，面對這個紛繁的世界，勇敢地去追尋自己的內心和美好的未來。

股神蘋果持倉佔比暴漲至43%

此外，雖然「股神」巴菲特未有趁今次疫市增加持倉，把握美股的升浪，但由於科技股強勢，他的投資旗艦巴郡所持有的蘋果股票價值也水漲船高，直至上周末其價值超過910億美元（約7098億港元），在巴郡合共46隻股票、價值約2140億美元（約1.67萬億港元）的投資組合中，比重佔近一半，達43%。除去巴郡投資組合第二大持倉的美銀以外，其投資組合其餘股份加起來，價值也不及蘋果，反映巴郡的投資傾向集中於少數企業的股票。蘋果股價昨早段升逾1%。

此外，巴菲特最新宣布，今年將向蓋茨基金會等慈善組織捐出巴郡約1600萬股B股，價值約29億美元（約226億港元）。在捐贈後，他仍將持有248,734股巴郡A股，價值約675億美元（約5265億港元）。自2006年以來，他已捐出370億美元（約2886億港元）。

在他開始捐身家前，他持有474,998股巴郡A股，時至今日價值約1290億美元（約1萬億港元）。

（綜合報道）

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