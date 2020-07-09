核數師：亞航恐難持續經營 負債較資產多33億 在港經營廉航

雖然美國的新冠肺炎確診數字再創新高，但科技股強勢，帶動美股三大指數早段向上。

金價8年來首破1800美元

環球央行的資產購買，令持有無息資產的機會成本降低，現貨金逾8年來首次升穿每盎司1800美元大關。世界黃金協會（WGC）最新的數據顯示，6月全球黃金ETF總量增長104噸，連續7個月錄得淨流入，總持倉達3621噸再創新高。

亞航在香港亦有運作，在亞航香港的官網，仍可訂購9月中之後6個東南亞航點的航班（見表）。安永公布，在截至去年底的2019財年，亞航集團虧損達2.83億馬來西亞令吉（約5.1億港元），負債較其資產高出18.4億令吉（約33億港元）。

安永稱，至今年初，商業航空領域面對疫情帶來的不確定性，防疫封鎖措施令航空需求大受影響，「高度懷疑」亞航的持續經營能力。亞航在3月底才暫停航班，不過停飛的影響已極為顯著。在截至3月底的第一季，亞航虧損達8.038億令吉（約14.6億港元），是其2004年上市以來最嚴重的季度虧損。

亞航向吉隆坡證交所提交的文件顯示，其目前的經營狀况已具備條件被歸類為「財務受困企業」，意味它必須制定業務改善計劃。但吉隆坡證交所容許受疫情打擊的企業在被歸類為受困企業前，享有14個月寬限期。亞航集團預期，業務可望在明年初恢復正常。

韓SK集團研小量入股

亞航集團行政總裁費爾南德斯（Tony Fernandes）稱，這是自他在2001年購入亞航以來，所面臨的最大挑戰，正透過各種方法集資，包括申請銀行貸款、洽商聯營及合作等。知情人士稱，亞航集團5月曾尋求向馬來西亞的銀行借入10億令吉（約18億港元）。韓國的能源、化工和通訊業巨頭SK集團上月亦曾表示，正研究購入亞航小量股份的建議。

安永表示，航空業界的營運能力，取決於政府的航空政策、航空公司的融資及償債能力等。

星券商：需36億才能維持營運

隨着亞航所營運的地區，國際和內陸航班可望逐步恢復，其營運狀况可望改善。但新加坡券商大華繼顯估計，亞航集團今年至少需要約20億令吉（約36億港元）才能維持營運，其可以選擇的集資方法不多，最好的辦法是以股權換取政府注資。

（綜合報道）

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