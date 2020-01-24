經濟

MBV首掛跌57% 今年最差新股

【明報專訊】昨日兩新股掛牌，雙雙跌破招股價。大馬印花服裝生產商MBV（1957）全日挫57%，成為今年表現最差新股。該股是次上市共發售1.57億新股，昨全日成交錄得1.92億股成交，換手率超100%，足見拋售力度之大。MBV前日暗盤大跌四成，當時於輝立暗盤成交2930萬股，已超過本次公開發售部分的1570萬股，為今日沽浪作出鋪墊。

本次MBV出現少見的「頂頭槌飛」全數獲分配情况，共3人大手認購，各獲派625萬股。昨日MBV低開46%後，午市後再見新低，收報0.345元。假設3名大戶今日一早便悉數出貨，即使以開市價0.435元計算，不計孖展息，每人帳面也蝕228萬元。對散戶而言，開市沽貨，每手蝕912.5元。

海普瑞全日跌4% 每手帳蝕370元

另一新股海普瑞（9989）成今年首日表現最差醫藥股，全日跌4%，收報17.66元，每手帳面蝕370元。海普瑞A股昨跌3.37%，收報25.8元人民幣。今日將有多隻大熱新股公布發售結果，包括兩隻生科股歐康維視（1477）、永泰生物（6978），物管股正榮服務（6958）等，認購資金將於日內解凍。

另外，再有外媒引消息人士指，阿里巴巴（9988）有份持股螞蟻金服最快今年來港上市，估值目標超2000億美元（約1.56萬億港元），並指公司擬出售5%至10%的股份。惟螞蟻集團發言人昨日回應本報查詢，指「消息不實」。

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