經濟

大摩上調恒指目標 最牛見33400 投資新興市場資金 續流入中國股票

【明報專訊】踏入下半年，A股表現跑贏全球主要股市，帶動港股一同上升，摩根士丹利昨日再發表報告上調恒指目標，預期至明年6月的目標為28,000點，相對昨日收市有7.16%潛在升幅，最佳情况更可見33,400點，為該行一個月內第二次上調恒指目標。大摩認為，是輪股市上升基於估值預期上調，受惠於中國經濟復蘇，資金偏好新經濟股，投資環球新興市場的資金正持續調配至中國股票。

明報記者 歐陽偉昉

事實上，隨着中國經濟數據好轉，更多大行轉向看好恒指。據彭博統計，6月份券商將恒指目標上調38次，下調7次，升降次數的差距為2006年以來最多。招銀國際研究部總監蘇沛豐認為，中國疫情沒有反彈、領先經濟指標PMI向好，市場預期公司盈利已在第二季見底，因此投資者的看法愈趨樂觀。後市需關注美股在第二季業績公布的盈利預期，這將影響市場調整對及後的企業盈利預期。

大摩一個月兩次上調恒指目標

恒指昨日表現反覆，高開逾百點後一度倒跌，全日在250天線26,081點反覆爭持，收報26,129點，上升153點或0.59%，國指升147點或1.39%，報10,748點。主板成交1961億元，北水大幅淨流入87.97億元。騰訊（0700）升5.2%至543元，阿里（9988）升2.3%至237.8元，美團升8%至199.8元，網易（9999）升3.24%，金山軟件（3888）升11.59%，平安好醫生（1833）升2.31%，微盟（2013）升7.7%，上述科技股全部創收市新高。

騰訊升5.2% 科技股多創收市新高

昨日上證指數升1.74%至3403點，滬深300指數升1.6%至4774點。大摩給予滬深300指數12個月目標為5360點，比昨日收市有12.27%潛在升幅。監管機構鼓勵股市向好，近月亦有註冊制等改革措施，刺激散戶開戶和新基金成立投入A股，預料可跑贏整體中資股。另外，外資低配中資股亦在減少，低配比率已減低至1%。

截至周一，A股融資融券餘額升至12,229億元人民幣，超過2015年11月的高位，不過與當年6月A股最當炒時的逾2萬億元人民幣仍有相當距離。

中證監昨晚公布公布非法從事場外配資的平台及其運營機構名單，指場外配資平台部分涉及詐騙，提醒投資者遠離場外配資活動。

大摩認為，一旦市場過熱，或會引來監管收緊，不過現時的兩融餘額佔市值比例和新證券戶口數目，仍低於2015年的高位。

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