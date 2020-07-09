長汽6月汽車銷量增近三成

東風半年銷量累計跌17%

另一車企東風（0489），6月汽車銷量亦按年增10.16%至27.32萬輛；產量則年增24.98%至28.76萬輛。累計上半年，汽車銷量錄得114.45萬輛，按年跌16.73%；產量112.19萬輛，按年跌18.05%。東風昨日收報5.15元，跌0.77%。

同日，內地乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）也公布，6月份全國乘用車零售達到165.4萬輛，按年下降6.2%，不過乘聯會指出，因去年6月正值國五排放標準汽車低價拋售，導致基數偏高而影響到按年表現，但從月度比較，6月份銷售按月增2.9%，連續4個月有按月增長，反映新冠肺炎疫情後的促消費政策，引導汽車市場恢復的效果良好。

而累計上半年，全國汽車累計零售770萬輛，按年下降23%，主要仍是受到疫情因素影響，分季度看，今年第一季銷售按年少208萬輛，但第2季銷售只較去年同期少17萬輛。