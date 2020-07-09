飛鶴再遭狙擊 午後發盈喜兼反駁

殺人鯨：純利率超蘋果不合理

殺人鯨資本認為中國飛鶴的股價只值5.67元，較周二收市價15.82元低超過64%。受消息影響，飛鶴昨股價曾低見14.48元或跌8.5%，但公司在午間發澄清及盈喜，股價大幅反彈，曾高見17.08元，收市仍升7.21%，收報16.96元。

殺人鯨資本在報告內指，由於失敗的反向收購，飛鶴以「美國奶製品」的名字於美國上市10年。儘管最初股價飈升，但當其披露遭美國證券交易委員會調查後，飛鶴的主要核數師離職，公司亦重審歷史財務數據，承認其一年內的淨利潤被高估29%，公司更屢次更換核數師，最終更在2013年由美股敗走進行私有化。

股價收市倒升7.2%

沽空報告內列舉了多項數據，指控飛鶴誇大了嬰兒配方奶粉的收入，低估了數十億美元的運營成本，包括廣告開支和人工成本，將員工人數報細10倍，並嚴重誇大盈利能力。

飛鶴在去年港股上市第七日便遭沽空機構GMT Research狙擊，該股昨午間發公告反駁殺人鯨資本，強烈否認報告中對公司財務表現的指控，並認為有關指控並不準確及具誤導性。集團又同時發盈喜，料截至6月底的中期收入按年大幅增長40%，是得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長。