經濟

經濟學家羅奇：料美元年半跌35%

【明報專訊】新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，未來中美兩大經濟體將無可避免地邁向經濟脫鈎，但認為中國仍是美國最大的出口國，料這將令美國本地的儲蓄缺口擴大，同時政府預算赤字及經常帳目赤字擴大，因此他預計，美元將在2021年前大幅貶值35%，或對金融巿場造成嚴重不穩，但將有利歐元及人民幣表現。

經常帳赤字佔GDP恐破紀錄

他指出，今年首季美國儲蓄率只有1.4%，僅反映疫情衝擊前的情况，未來其儲蓄率或呈現負數，加上今明兩年美國經常帳赤字平均佔其國家生產總值（GDP）約14%，並擴大至紀錄高位，均不利美元表現。不過他表示，在1970及2000年代期間，美元亦曾出現約30%跌幅，因此儘管美元急貶，亦不會改變其作為環球主要儲備貨幣的地位。

倘再爆疫情 將如日本「失落十年」

隨着向國政府解除封鎖措施，他估計今年第三季經濟將有所改善，但認為若疫情再度復發，最差情况是經濟將會急劇衰退且呈「L形」走勢，就如日本「失落的十年」般，根本無法恢復；若疫情僅僅是需要較長時間受控，則料經濟在復蘇前將處於較低迷狀况，但會呈「U形」反彈；此外社會仍然憂慮疫情再度爆發，以中國為例，相對於重啟生產，刺激消費反而更困難，令復蘇更為緩慢，預計需待至疫苗面世，消費意欲才得以全面恢復。

被問及如何看香港未來的發展，他僅認為「過去一年香港街頭出現的動盪根本無法持續」，但指港府無法控制社會的遊行示威，因此才會出現現有的新法律框架，但目前未知是否奏效，他又認為香港作為主要的國際金融中心，企業未必完全受不利影響。

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