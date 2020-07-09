經濟

彭博：削弱聯匯 非美制裁重要選項 官員討論或懲罰香港銀行 點名匯豐

【明報專訊】據彭博社報道，美國總統特朗普的顧問團隊曾討論，透過限制香港銀行兌換美元，以削弱聯繫匯率制度，但有關提議遭當地政府官員反對，擔心此舉只會傷害香港銀行及美國，而非中國。因此，在目前正討論的可能懲罰方案中，削弱聯繫匯率制度的想法位於較後選項，而其他方案包括取消美國與香港的引渡條例，以及終止與香港警方合作。有經濟師分析指，限制港銀買入美元僅會影響銀行的業務生意，不會對聯匯制度構成影響。

明報記者 溫藹紅

金管局發言人昨日表示，過往已就相關議題多次回應，沒有其他補充。

該報道指，特朗普政府的顧問曾提出建議，藉削弱香港聯繫匯率制度，以回應中方在港實施《港區國安法》，但有關建議未轉交白宮高級官員討論，不過有當地政府官員擔心此舉未能傷害中國，反而會傷及香港銀行及美國自身，因此強烈反對。

官員憂削弱聯匯傷美國自身

報道又指，美方亦曾討論懲罰總部設在香港的銀行，包括匯豐。匯控（0005）頻捲中港美政治風波，股價波動，昨收報37元，逆市大跌4.27%，是表現最差的藍籌股，而今年以來更累跌近四成，大幅跑輸恒指（見圖1）。

荷蘭ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，若美國限制香港銀行買入美元，不會對本港聯繫匯率制度構成任何影響。她解釋，金管局自身擁有龐大的美元貨幣儲備，而且當局已重申在必要時會向人民銀行換入美元，因此限制銀行兌換美元影響的是銀行業務的便利程度及生意，除非美國禁止香港使用SWIFT，則會對本地銀行體系造成傷害，但她強調，此舉亦將同時損害美元的國際地位，並有機會促使各地轉用其他貨幣，因此有關提議似乎是「講多過做」，在執行上的可行性不大。

財政司長陳茂波於上月接受央視訪問時曾表示，香港有足夠實力支撐聯匯制度，同時指香港與人行有互換協定，稱若香港需要美元，人行能夠提供支援。而目前，金管局的外匯儲備為4459億美元（約3.48萬億港元，見圖2），是貨幣基礎的兩倍。

分析：特朗普為連任 不惜制裁中國

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，聯匯制度是由香港自身設立，因此美國提出相關制裁不會令制度消失。而且大部分港銀均與美國或其他地區機構進行大量外匯交易，因此美方若落實有關限制，將削弱市場對美元的信心。她認為因臨近美國總統大選，不排除特朗普為爭取選票，不惜透過相關制裁令中美關係惡化，但認為該提議實行的可能性偏低。

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