黃竹坑站增建300伙 規劃署不反對

鄧成波尖沙嘴舊樓強拍 底價19億

另由新界總商會副主席莊金寧及「地產界女強人」胡幗英就持有的沙田大埔公路馬料水段綠化帶地皮，改劃為68伙住宅，有關申請亦於本周五審批。規劃署文件顯示，該署反對有關申請，料不獲通過。而葵涌大連排道132至134號工廈業主，申請放寬地積比率至11.4倍，重建一幢新式工廈，總樓面約7.57萬方呎，規劃署則不反對有關申請。

此外，由「舖王」鄧成波持有的屯門河田街2號東亞紗廠工業大廈，申請改建酒店及寫字樓，提供943個房間，另設3萬方呎零售樓面及6萬方呎寫字樓，規劃署亦不反對其申請。另鄧成波家族持有的尖沙嘴加連威老道61至73號（單號）早前獲批強拍令，底價為19.26億元，仲量聯行表示，將於本月30日舉行強拍。