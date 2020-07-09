經濟

駿嶺薈富豪．山峯 連沽兩伙套1.8億

【明報專訊】正當多個大型新盤發售之際，豪宅盤或特色戶亦連錄成交，其中建滔集團（0148）沙田九肚駿嶺薈以1.24億元售出一幢洋房，同區百利保（0617）旗下富豪．山峯更在10日內錄得5宗成交。

成交紀錄冊顯示，駿嶺薈67號屋，單位實用面積4476方呎，連1176方呎花園及1091方呎天台，昨以逾1.24億元售出，實呎2.78萬元，買家選用90天付款計劃。富豪．山峯9號屋連兩個車位，則以5800萬元招標售出，實用面積2233方呎，連501方呎花園，實呎25,974元。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目10日內連錄5宗成交，套現逾3.6億元。

此外，保利（0119）啟德現樓項目龍譽，5座2、3及5樓平台D22室，實用面積1205方呎連529方呎平台，則以4154.2萬元售出，實呎34,475元。

SEA TO SKY兩按揭計劃吸客

另外，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY本周六展開涉及285伙的第三輪銷售，經絡按揭及中原按揭均為項目提供兩款按揭計劃，第一款為全期按息全期為H加1.3厘，上限為P減2.75厘（P現時為5.25厘），封頂息率為2.5厘，年期最長可至30年，並享有1%現金回贈。另一個為即供高成數按揭優惠，可承做最高七成按揭。

至於會德豐（0020）藍田KOKO HILLS周六首輪推售165伙，項目至昨日暫收逾千個登記，會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票者約八成入票者年齡介乎28至48歲。

相關字詞﹕新盤成交 富豪．山峯 駿嶺薈

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