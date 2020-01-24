經濟

芝麻灣銀主盤235萬沽 高開價逾九成

【明報專訊】雖然預料本地將再爆發新一波疫情，但對熾熱的樓市未有太大影響。偏僻如大嶼山芝麻灣半島最南端的澄碧邨，亦因價錢吸引而不乏捧場客。忠誠拍賣行昨日舉行公開拍賣會，不少準買家無懼疫情出席，場面熱鬧，拍賣物業中包括開價僅120萬元的澄碧邨一個666方呎銀主盤單位，最終以235萬元成交，比開價高逾九成沽出。

樓齡約47年的大嶼山澄碧邨，提供20座4層高別墅，共220伙。當中一個位於第13座低層D室的銀主盤，實用面積約666方呎，享有開揚海景。單位開價120萬元起拍賣，經過約20口價競逐後，最後以235萬元成交，實呎3528元，成交價較最初開價高115萬元或96%。資料顯示，該單位上手業主，早於2002年以38萬元購入，其後向多間財務公司共6次將單位加按，令單位最終成為銀主盤；而連同上述成交，澄碧邨今年累計錄得約3宗成交。該屋苑位置偏僻，附近人跡罕至，屋苑周邊沒有車路通往大嶼山各處，故住客出入均以水路為主，更需坐接駁船先到長洲，再轉乘渡輪至中環。

芊紅居3房865萬破頂 實呎1.45萬

此外，葵涌夾屋芊紅居新近錄得一宗破頂價成交，有3房戶以865萬元易手。市場消息指，上述為芊紅居2座極高層F室，實用面積595方呎，3房1套間隔，新近以865萬元於自由市場成交，做價打破屋苑保持逾1年的最高紀錄，實呎14,538元。資料顯示，屋苑2座高層F室，同為實用595方呎，曾於去年4月以860萬元易手，而現時成交價則高出5萬元或0.6%。原業主於1997年8月以284.6萬元（未補地價）一手買入，持貨近23年，估計扣除補價後，仍有不俗利潤。

港灣豪庭2房實呎2.25萬逼高峰

大角嘴港灣豪庭錄得本月首宗成交。中原地產分行經理蘇俊賢表示，港灣豪庭1座高層E室，實用面積344方呎，屬2房間隔，望海景，以775萬元成交，實呎22,529元，呎價為屋苑今年新高、與屋苑歷史高位23,256元亦僅相差3%。原業主持貨5年半帳面獲利42%。

相關字詞﹕港灣豪庭 大嶼山 芊紅居 澄碧邨

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