中移奪火炭工業地 呎價6000元破頂 中標價56億 較市場預期上限高五成

明報記者 甘潔瑩

為近20年來全港最大規模的火炭工業官地，地政總署昨天公布，由CMCC Infrastructure Holdings Limited旗下數據空間有限公司，以56億元、即每方呎樓面地價5967元，打破億京2018年以7.3億元、每方呎樓面地價3617元投得粉嶺安樂村工業地的紀錄，成為全港歷來每方呎樓面地價最貴工業地，亦較市場估值上限37.54億元高出近五成。

樓面近百萬呎 擬建數據中心

中移動表示地皮將興建數據中心，為客戶提供全面的IDC基礎設施服務，新建數據中心可以協同現有資源形成自身獨特競爭優勢，預計充分利用集團的通信資源，實現「全球網絡+國際數據中心+ICT業務平台服務」的整體解決方案，進一步加快中國移動海外業務拓展。中移動又指，對香港未來發展充滿信心，深信香港將繼續發揮樞紐作用，進一步促進香港及全球未來通訊發展。

火炭松頭下路與桂地街交界工業地地皮面積約9.87萬方呎，可建樓面約93.85萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等，中標發展商須按照賣地條件所興建的公眾停車場。項目不設拆售限制，但涉及305個車位的公眾停車場部分則要以整個出售。上周截標前，業界及部分入標發展商曾指，入標價將反映須建公眾停車場部分，市場估值上限約37.5億元，每呎樓面地價約4000元，但最終中標價卻遠高於市場預期上限。

須建305個車位公眾停車場

普縉集團執行董事張聖典認為，中移動要配合5G的技術發展，以及用家的需求，而需要興建一個大型廠房配合，按目前本港的市場，較難有一個現存的廠房配合其發展，因此，中移動以一個「志在必得」的價錢投地。萊坊執行董事林浩文表示，數據中心前景佳，市場需求亦大，特別是在疫情下，數碼通訊業備受追捧。他指項目每方呎發展成本約1.1萬至1.2萬元，投資額逾100億元，若將項目出租計，預計長期租金回報率約3至4厘。