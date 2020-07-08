施羅德鄧偉志：經濟料U形復蘇 減股增債

鄧偉志認為，以往低成本勞動力是新興經濟國家優勢，惟全球爆發新冠肺炎疫情後，有兩大挑戰，網上購物及在家工作成為新常態，這些發展中國家由低技術轉為更依賴科技輔助，屬一個較大挑戰。惟新冠肺炎屬全球性，不少央行也推出救經濟措施，並為市場注入流動性，相信經濟情况不會太差。其中看好企業債市場，特別是亞洲地區，孳息率還有3至4厘，故相對歐美地區還是吸引。雖然，3月債市因當時流動性緊張急跌，但自聯儲局表明會無限買債後，債市不久就回復正常，若疫情再惡化令經濟再度轉差，相信聯儲局會加碼救市，成為債市的一大支持。企業債中，他偏好非基準指數的投資級別企業債，如中東國營油氣企業債、澳洲商場營運商債券，因債息較高，違約率亦低相當吸引，基金內持有債券的平均年期約2年。

鄧偉志亦指，新冠肺炎及中美貿易戰影響對股票估值的評估，特別未來數個月企業盈利難以預測，現時股價已反映聯儲局放水等因素，除非央行直接入市買股。

疫情貿戰後選股方法改變

他認為現時應用新角度去判斷，如未來企業盈利、行業未來發展、現金流折讓（DCF）等方式選股。各國繼續放水救經濟，施羅德投資認為，環球疫情發展未明，對股市前景審慎，建議分散投資，同時持有企業債及股票，既能提高組合穩定性，又能把握經濟重啟復蘇帶來的利好效應。疫情前組合內股票與債券佔比為約六四比，截至4月底，股票比重已降至52.6%，債券則升至35.9%，他預期未來債券比重會再略為調高。

他透露，疫情前已開始減持本港銀行及地產股，因香港經濟前景具挑戰，但看好房地產信託（REITs）及公用股，五大持股中有港燈（2638）及置富產業信託（0778）。

看好本地房託公用股

鄧偉志看好三大投資主題分別為科技、線上消費、自助化生產等行業，疫情期間不少廠房因缺乏人手而停產，為減低風險，相信未來更多廠房會提高自助化生產比重。他承認，有關板塊累積頗大升幅，因此選股時要留意估值。其次是受惠於政府財政及貨幣政策的非基準指數內的企業債，而財政政策也會利好基建行業，水泥、工業機械等股份料會得益。還有重啟經濟的受惠股，如零售及旅遊業相關股份估值廉宜，但這類主題股波動性亦較大，要非常小心控制注碼，宜選基本因素佳並具增長潛力的低估值公司。

龍彩霞 明報記者

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