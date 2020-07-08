經濟

香港地產

鄧成波粉嶺工廈傳獲8.2億洽購至尾聲

【明報專訊】近日盛傳出現財政困難的「舖王」鄧成波，市場消息指，早前低調放售的粉嶺開達工業大廈全幢，獲準買家以約8.2億元洽購，以樓面涉逾20萬方呎計，折合呎價約4100元；本報曾向鄧成波家族求證上述消息，惟至截稿時未能聯絡上。

倘成功轉手 鄧料帳賺逾億

資料顯示，鄧成波在2015年向嘉民亞洲以7.15億元購入上述工廈，若落實以8.2億元售出，轉手獲利約1.05億元，物業5年升值15%。

商舖市場方面，正當日資超市「驚安の殿堂」在新冠疫情下，積極在港擴充業務之際，早年同樣受歡迎的大阪人氣班戟店gram，卻低調地縮減業務。

人氣班戟店銅鑼灣退場

市場消息指，gram在2019年初以月租30萬元租用的銅鑼灣謝斐道TOWER 535地下1號舖，今年3至4月間因疫情而暫停營業，本報發現gram已遷出，租用僅1年。

據悉，上述商舖現由咖啡店以月租約20萬元租用，以該舖約2000方呎計，呎租約100元，較gram的租金30萬元少10萬元或33%。

根據gram網頁資料顯示，該店目前在香港僅剩尖沙嘴THE ONE分店。

DOWNTOWN 38商場放售

另新地（0016）及市建局合作發展的土瓜灣北帝街DOWNTOWN 38，委託世邦魏理仕及中原（工商舖）商舖部聯合代理出售商場部分，以及4個私家車位及1個電單車位，總面積約20,921方呎、另連403方呎平台。據悉，商舖連車位的市值約4億元。

資料顯示，DOWNTOWN 38商場地下設有8個地舖，每個地舖均設獨立洗手間，部分設有廚房，面積約400至1600方呎。

1樓現為兩個大型食肆舖位，每個均有獨立地下入口，面積分別約5000及5800方呎，其中一個為複式舖設計，以內置樓梯連接約2100方呎的2樓及平台，2樓外牆設有兩個大型廣告板。

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