經濟

香港地產

紅山半島洋房6000萬蝕讓 謝賢父子曾持有

【明報專訊】《港區國安法》生效以來，雖然未對二手成交有太大負面影響，但出現零星蝕讓個案。屬老牌豪宅的大潭紅山半島，有洋房原業主蝕讓1400萬元離場，而資深藝人「四哥」謝賢、其子謝霆鋒曾於1990年代持有過該洋房。另沙田夾屋晴碧花園，新近有凶宅戶以低市價兩成易手。

原業主估計實蝕1400萬

市場消息指，上述紅山半島棕櫚徑D型雙號屋，實用2583方呎，原業主最初叫價7000萬元，減價1000萬元或14%後，以6000萬元售出，實呎23,229元；原業主2012年以7000萬元購入，持貨8年帳面蝕1000萬元或14%，連同使費，料實蝕逾1400萬元或兩成。

資料顯示，該洋房1996年曾由謝氏兄弟（香港）有限公司（TSE BROTHER'S（HONG KONG） COMPANY LIMITED）以2800萬元購入，當年該公司董事為謝賢，其後在1999年其子謝霆鋒亦擔任公司董事，至2000年科網泡沫爆破，洋房以1800萬元售出，當時持貨4年蝕1000萬元或36%。

另代理消息指，沙田晴碧花園2座中低層B室，實用678方呎，屬3房套房間隔，新近在自由市場以708萬元沽出，實呎10,442元。屋苑今年僅錄兩宗成交，按近月市價計，上述成交價較市價低約兩成。

據悉，該單位於今年5月發生一宗墮樓命案，有一名手腕戴有檢疫電子手環的中年女子，被發現倒臥大廈對開花槽，送院後實證不治；惟原業主於1997年9月以306萬元購入（未補價），持貨近23年，估計扣除補價後，仍有不俗利潤。

澄碧邨業主損手50萬離場

此外，樓齡約47年的大嶼山澄碧邨，新錄今年第2宗成交；據土地註冊處資料顯示，澄碧邨18座中層B室，實用822方呎2房間隔，5月底以288萬元易手，實呎3504元。原業主2017年底以305萬元購入單位，帳面已蝕17萬元，而持貨不足3年，須另付10%的SSD額印稅款28.8萬元，連同稅項及雜費計，料實蝕約50萬元或16%離場。

事實上，該屋苑的住客出入以水路為主，交通不便，故成交價對比市區屋苑偏低。

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