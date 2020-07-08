上半年新申預售1.3萬伙 超去年23%

中海外啟德跑道區1059伙最矚目

地政總署資料顯示，上月有5個住宅新申請預售，共涉2786伙，以中海外（0688）啟德4B區2號項目規模最大，涉1059個單位，項目預計於2023年3月落成。中海外是於2018年以80.33億元投得上述啟德跑道區地皮，每方呎樓面地價13,523元，而項目去年獲批圖則，將建2幢32層高、1幢8層高分層住宅，另將興建一幢董事屋，總樓面面積約59.43萬方呎，最快明年初推出。同位於啟德、由會德豐（0020）發展的沐泰街10號（第2期）亦申請預售，提供552伙，預計2023年3月落成，即兩個啟德項目共1611伙，佔上月申請預售伙數的58%。另東九龍尚有其他住宅新申請預售，為華懋在2018年以逾31億元投得的觀塘安達臣道項目，提供334伙，料2023年3月落成。華懋曾表示，希望項目最快今年底可推出。

分析：發展商推盤步伐將加快

此外，中資中國平安保險（2318）旗下平安不動產資本，與路勁基建（1098）合作的港鐵（0066）港島黃竹坑站1期項目亦申請預售，提供800個單位，預計2022年12月底落成；據悉，項目將以2房為主，設約285伙，佔整體近35%，其次為3房戶，設約237伙，即佔樓盤29%。另內房保利置業（0119）屯門青山公路青山灣洋房項目，提供41伙，料明年6月落成。地政總署今年首6個月，共批出預售樓花涉4654伙，較去年同期跌約28.4%，為2015年上半年錄4232伙後的5年新低；而上月獲批預售新盤，只有會德豐藍田KOKO HILLS（涉413伙）。

美聯首席分析師劉嘉輝指，今年上半年發展商推盤步伐，受新冠疫情影響，但期內發展商仍積極為旗下項目申請預售樓花，而隨著疫情漸退，近月推盤步伐已明顯加快。