國安法生效首周 一手沽逾400伙

本月首7日新盤銷情不俗，其間更有長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY進行次輪銷售，帶動期內一手新盤總共售出約400伙。至於6月首周，則有新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，以及萬科香港長沙灣The Campton開展銷售，當時市場錄約410宗成交。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，5月中下旬港區國安法公布初期，令部分業主抱觀望態度，但大部分市民覺得國安法事在必行，更有部分買家覺得國安法會令本港社會轉趨穩定而入市，但新冠肺炎疫情近日添變，陳海潮指，除非疫情再度大規模爆發，否則影響不大。

羅守耀：未來一兩年樓價或跌5%

另裕泰興董事總經理羅守耀指出，雖然未知道港區國安法是否唯一止暴制亂的方法，但社會混亂確實影響部分核心區商舖，無法正常營業，此情况不可無了期持續，故對於港區國安法效力需拭目以待。羅續指，集團現時有約10個收租物業，日後傾向以全幢形式沽出，但預計未來一兩年經濟狀况不會太好，樓價會持平或下調5%。另裕泰興旗下筲箕灣新盤都滙東，提供19伙實用632方呎2至3房的單位，以及1伙頂層實用1147方呎複式戶，現推出招租，預計實呎租金45至50元，若全幢租出，料每月收益60萬至70萬元。