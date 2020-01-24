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KOKO周六賣165伙 SEA TO SKY乘勢搶客 兩日九盤混戰 近600伙應市

【明報專訊】雖然本港的新冠肺炎疫情似有再度惡化趨勢，但無阻發展商推盤意欲，本周五、六兩日就有至少9個新盤、合共581伙推出市場，其中會德豐（0020）藍田KOKO HILLS，敲定周六首輪開售165伙之際，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，同日新推售285伙截擊，兩大新盤成市場矚目焦點。

明報記者 林尚民

KOKO HILLS早前推出3張價單共243伙，發展商昨公布銷售安排，周六首輪發售165伙，其中160伙為價單單位，包括10個1房、83個2房、67個3房單位，實用345至770方呎，扣除最高21.5%直減折扣，折實價774.5萬至1773.7萬元，整批折實平均實呎20,860元，以折實價計市值約19.2億元。

KOKO HILLS 5日累收1200票

同時，會德豐另推出4伙實用1300方呎的4房1套加工作間連洗手間單位，以及1伙連平台花園複式戶，以招標形式發售，並於周六上午10時截標。會德豐地產常務董事黃光耀指，A組買家最多可選購6伙、B組最多選購2伙。市場消息指，項目過去5日累積收票約1200張，以價單開售160伙計，超額認購6.5倍。

另6月底推出至今累售約650伙、套現67億元的SEA TO SKY，亦上載銷售安排，周六展開第三輪銷售，推出285伙，截擊KOKO HILLS。

長實：售樓處加強消毒

長實地產投資董事郭子威表示，第三輪銷售單位包括60伙2房戶、205伙3房戶、20伙4房戶，今批單位折實價749.4萬至2011.2萬元，折實實呎14,811至19,001元。若按折實價計，285伙市值合共約45.6億元。郭續稱，鑑於近日新冠肺炎確診數字增加，SEA TO SKY售樓處即日起加強防疫安排，客戶及代理必須戴口罩及任何時候也不可除下，而售樓處噴灑消毒液時間，由每1小時加強至每半小時，周六賣樓亦會控制到場人士數量。

迎海單日連沽3伙套1.24億

新盤市場昨日錄約20宗成交，其中恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海連售3伙，套現逾1.24億元，當中3期迎海‧星灣御16座地下及1樓A室複式戶，成交價5058萬元（連雙車位），實用3112方呎連花園，平均實呎1.62萬元；另第2期迎海‧星灣19座地下及1樓A室複式戶，成交價5029.2萬元（連車位），實用2794方呎連花園，平均實價1.8萬元。

不過，迎海1期第2座37及38樓B室，實用2709方呎複式戶，原於6月底以5824.5萬元沽出，買家撻訂估計遭沒收5%訂金涉逾291萬元；據本報統計，主要新盤本月迄今錄約8宗撻訂。

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