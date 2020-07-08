經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：甲廈將會「V2型反彈」

【明報專訊】有老友無事不登三寶殿，專程到公司搵我，主要是問我們在今次疫情是否受到重傷，捱唔捱得住。老友又話，全港寫字樓的平均空置率7.6%，甲廈應該高一些，我們揸咁多甲廈，應該很難捱，由於甲廈空置率高，樓價將會急速下跌，老友致以最高慰問。

我心中媽媽聲，但仍然要很有風度回答，我話老友攪錯，甲廈空置率比平均低，只得5%，而且樓層愈高，空置率愈低，我們揸的甲廈大多數是高層，空置率託賴不足1％，而且近日查詢的人很多，估計甲廈很快會作出「V2型反彈」，老友唔信。

甲廈遲跌最快反彈

今次新冠肺炎疫情，令香港各類型物業下跌，甲廈已經是跌得最遲、跌幅比較小的類型，香港地產市場有一個類似會計學計算盤點的現象，就是愈跌得遲，愈快掉頭回升。在今次疫情，最先受影響的是一些環頭環尾的三線舖位，不少在去年已經開始下跌，跌幅超過30%亦比比皆是，現在即使市况回穩，那些三線舖位樓價要長時間才能回復昔日水平，如果有租收還好，否則就當買了匯控（0005）；甲廈跌得最遲，應該最快掉頭回升。

空置率硬淨僅約5%

大家都知道香港以金融為核心，搞金融最需要的是甲廈，如果甲廈不振，香港就有危機；事實上，甲廈在社運、疫情甚至港區國安法衝擊下，空置率只得5%，其實是很硬淨，雖然租金亦有一定幅度調整，但只要空置率維持在低水平，租金及樓價很快會出現「V2型反彈」。

老友問點解不是V1，而是V2型反彈。我答，二次大戰期間，德國率先製造飛彈，V1型射程短又唔準，V2型就強得多，基本上可以從慕尼黑射到倫敦，如果甲廈作出V2型反彈，表示升勢強而有力，並且會維持一段長時間。老友話我癡人說夢，我就話自己樂觀而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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