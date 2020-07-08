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經濟
2020年7月8日星期三
技術取勝
投資策略
本地疫情反彈 收租股領跌大市 恒指高低波幅近900點 分析：北水湧入升浪未完
中芯「回A」招股開鑼 H股倒跌近一成
港匯兩觸強方保證 金管局沽近百億港元
招商證券AH供股 H股折讓逾四成
泰禾A股債券違約 傳引入萬科談判順利
星洲再現油商欺詐 匯控恐添壞帳
港鐵盈警 料半年最多蝕7億 經常性業務利潤按年大減85%
MBV暗盤挫五成 海普瑞升不足1%
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒生「SimplyFund」基金投資1元入場
內地上月外儲增106億美元 連升3月
恒大擬售逾200項非核心資產
九毛九發盈警 料上半年盈轉虧
房產報告：本季商舖空置率料升 奢侈品牌撤出 家居零售商趁機增市佔率
港大料本季GDP按年跌4.3% 較次季預測收窄
疫苗商獲政府合約 納指再破頂 美招聘人數按月增逾200萬 未反映疫情反彈
歐盟下調預測 今年GDP料跌8.3％
蘋果擬今年推4款5G iPhone 採OLED屏幕
張兆聰：倘現回調 分段吸A股ETF
技術取勝：聯塑向上突破試13元
海航子公司獲美政府疫情資助
美團設新部門 幫用戶團購買餸
劉思明：不忘大時代教訓 碧桂園服務破頂啓示
周顯：中國A股有排升？
湯文亮：甲廈將會「V2型反彈」
KOKO周六賣165伙 SEA TO SKY乘勢搶客 兩日九盤混戰 近600伙應市
國安法生效首周 一手沽逾400伙
上半年新申預售1.3萬伙 超去年23%
紅山半島洋房6000萬蝕讓 謝賢父子曾持有
鄧成波粉嶺工廈傳獲8.2億洽購至尾聲
施羅德鄧偉志：經濟料U形復蘇 減股增債
技術取勝：聯塑向上突破試13元
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【明報專訊】京信守3.3元未升完（圖）
時代鄰里挑戰通道頂（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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