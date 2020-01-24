蘋果擬今年推4款5G iPhone 採OLED屏幕

【明報專訊】《日經亞洲評論》昨引述知情人士稱，可望於今年推出的4款5G iPhone 12手機，每款將配備有機發光二極體（OLED）顯示屏，是蘋果首次為全部旗艦機換上OLED屏幕。蘋果在2017年首次在iPhone X引入OLED顯示屏。不過去年推出的iPhone 11系列，價格最低的11機型仍採用較實惠的液晶體（LCD）顯示屏。今年4月推出的平價機iPhone SE也是使用LCD屏幕。與LCD顯示屏相比，OLED的能源效益更高，且畫面的對比更清晰。
可彎曲或可折疊的OLED顯示屏，目前主要由三星電子主導。蘋果另一屏幕供應商LG去年開始為iPhone生產小量的OLED屏幕。目前三星和蘋果的競爭對手華為、Oppo和Vivo，已在高端手機使用OLED屏幕。消息稱，鑑於對手已轉用OLED屏幕，蘋果別無選擇。
三星料次季盈利按年升23％
不過消息稱，蘋果仍將無法使用OLED全屏，因為它仍需要在iPhone頂部預留位置，嵌入Face ID臉部識別的組件。市場研究機構TrendForce預期，今年的OLED屏幕市場，三星的市佔率將達74％，而中國的京東方（BOE Technology）將佔9％。
三星電子預期，第2季營業利潤為8.1萬億韓圜（約525億港元），按年增長22.73%，勝於分析師預期。LG電子則預期，次季營業利潤按年跌24.4%至4931億韓圜（約32億港元），但高於分析師預期。