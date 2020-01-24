蘋果擬今年推4款5G iPhone 採OLED屏幕

可彎曲或可折疊的OLED顯示屏，目前主要由三星電子主導。蘋果另一屏幕供應商LG去年開始為iPhone生產小量的OLED屏幕。目前三星和蘋果的競爭對手華為、Oppo和Vivo，已在高端手機使用OLED屏幕。消息稱，鑑於對手已轉用OLED屏幕，蘋果別無選擇。

三星料次季盈利按年升23％

不過消息稱，蘋果仍將無法使用OLED全屏，因為它仍需要在iPhone頂部預留位置，嵌入Face ID臉部識別的組件。市場研究機構TrendForce預期，今年的OLED屏幕市場，三星的市佔率將達74％，而中國的京東方（BOE Technology）將佔9％。

三星電子預期，第2季營業利潤為8.1萬億韓圜（約525億港元），按年增長22.73%，勝於分析師預期。LG電子則預期，次季營業利潤按年跌24.4%至4931億韓圜（約32億港元），但高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]