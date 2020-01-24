歐盟下調預測 今年GDP料跌8.3％

明年料反彈5.8％

最新預期，歐盟27國今年經濟收縮8.3％，繼而在明年反彈5.8％。歐盟上月估計，歐盟今年的GDP收縮7.4％，明年將反彈6.1％。歐委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）昨表示，封鎖措施對經濟的影響比最初預期嚴重，正面臨很多風險，包括另一波重大疫情爆發。歐盟最新預測，意大利今年經濟收縮的幅度，將在所有歐盟成員國中最大，可能大跌11.2％。歐盟也預期，法國和西班牙今年經濟也將收縮10%以上。

此外，歐盟議員以壓倒性多數通過議案，決定擴大歐盟的權力，允許歐盟在貿易爭端更迅速地採取報復，矛頭直指美國潛在的關稅措施。

歐盟通過擴權 矛頭指向美國

歐盟執委會貿易執委霍根（Phil Hogan）表示，美國近期發起的一系列貿易調查，完全不可接受，若美國繼續威脅對歐盟貨品徵收新關稅，歐盟將採取行動。為報復歐盟非法補貼空巴，美國早前提出對歐洲價值31億美元的貨品加徵關稅，當中包括酒類、貨車等。至於美國政府補貼波音，也可能促使歐盟在今年稍後對美國加徵關稅。

此外，紐約州金融服務管理局昨表示，由於德銀對與涉及性販賣的自殺身亡富商愛潑斯坦的資金流向缺乏監管，向德銀罰款1.5億美元（約11.7億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]