經濟
國際金融

疫苗商獲政府合約 納指再破頂 美招聘人數按月增逾200萬 未反映疫情反彈

【明報專訊】美股周一大漲後，昨早段偏軟，道指下滑。不過美國疫苗公司Novavax獲美國政府的疫苗研發合約，對大市有提振作用，道指午夜前跌幅收窄。Novavax股價急升三成。科技股持續強勢，納指午夜前再創新高。電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價連續5日創新高，早段高見1429.5美元。美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，職位空缺由4月的500萬個增至5月的接近540萬個，招聘人數亦由4月的405萬增至5月的650萬。

不過明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）警告，美國多個州的新冠感染個案激增，可能令經濟反彈陷入停滯。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）亦稱，美股第二季的破紀錄反彈，主要由6家科技巨企（facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet及微軟）推動。剔除此6家公司，美國企業盈利幾乎毫無增長，美股實際轉弱，恐科技股熱潮有爆破風險。

新債王：美股實際轉弱

亞特蘭大聯儲的轄區，覆蓋佛羅里達州等疫情嚴重的地區。博斯蒂克向《金融時報》稱，數據顯示商業活動重啟停滯不前，這可能表明復蘇的軌迹有些反覆，聯儲銀行正密切關注事態發展。

最近兩個月公布的美國非農新增職位數據顯示，美國自疫情爆發以來所流失的2220萬個職位，已填補了750萬個。不過相關數據是在6月中以前蒐集，佛州、得州、加州、亞利桑那州等地感染個案當時尚未激增，尚未反映近期重新實施一些防疫措施的影響。投行Jefferies表示，經過兩個月的改善，美國經濟活動擴張顯著趨平，地區數據顯示疫情嚴重的州份，經濟V形反彈的軌迹正演變為W形。

聯儲官員：疫情反彈或令經濟停滯

博斯蒂克稱，亞特蘭大聯儲正研究當前的經濟停滯，到底是一種較持久的模式，還是只是略為停頓。他說，有理由認為救濟措施需要延長，否則很多小企可能倒閉，令相關職位永遠消失。聯儲局正商討下一步行動，包括是否要明確交代利率前瞻。博斯蒂克鑑於經濟存在很大的不確定性，對此態度審慎。

美國國會早前批出價值3萬億美元的抗疫援助項目正接近到期或耗盡撥款。美國副總統彭斯的幕僚長Marc Short稱，白宮希望在8月再推1萬億美元的刺激計劃。外界一直認為，美國政府支出增加，以及外國購買美國國債的興趣減弱所造成的「雙赤字」，對美元不利。「新債王」岡拉克警告，與疫情相關的「財政爆煲」，最終將導致美元貶值，危害美元在金融市場的主導地位。

岡拉克稱，這風險雖並非迫在眉睫，但由於美元兌其他貨幣的價值，頗受政府預算赤字等影響，美元可能面臨大跌的風險。他指出，美股在次季急升，實際是由6大科技巨企推動。若剔除它們，美股企業過去5年盈利未有實際增長。換言之，美股上漲脫離了基本面，並非由盈利推動。他估計，美股企業的盈利水平與2016年相若，但當時的股市較目前低三分之一。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

本地疫情反彈 收租股領跌大市 恒指高低波幅近900點 分析：北水湧入升浪未完
本地疫情反彈 收租股領跌大市 恒指高低波幅近900點 分析：北水湧入升浪未完
中芯「回A」招股開鑼 H股倒跌近一成
中芯「回A」招股開鑼 H股倒跌近一成
港匯兩觸強方保證 金管局沽近百億港元
港匯兩觸強方保證 金管局沽近百億港元
招商證券AH供股 H股折讓逾四成
招商證券AH供股 H股折讓逾四成
泰禾A股債券違約 傳引入萬科談判順利
泰禾A股債券違約 傳引入萬科談判順利
星洲再現油商欺詐 匯控恐添壞帳
星洲再現油商欺詐 匯控恐添壞帳
港鐵盈警 料半年最多蝕7億 經常性業務利潤按年大減85%
港鐵盈警 料半年最多蝕7億 經常性業務利潤按年大減85%
MBV暗盤挫五成 海普瑞升不足1%
MBV暗盤挫五成 海普瑞升不足1%
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒生「SimplyFund」基金投資1元入場
恒生「SimplyFund」基金投資1元入場
內地上月外儲增106億美元 連升3月
內地上月外儲增106億美元 連升3月
恒大擬售逾200項非核心資產
恒大擬售逾200項非核心資產
九毛九發盈警 料上半年盈轉虧
九毛九發盈警 料上半年盈轉虧
房產報告：本季商舖空置率料升 奢侈品牌撤出 家居零售商趁機增市佔率
房產報告：本季商舖空置率料升 奢侈品牌撤出 家居零售商趁機增市佔率
港大料本季GDP按年跌4.3% 較次季預測收窄
港大料本季GDP按年跌4.3% 較次季預測收窄
歐盟下調預測 今年GDP料跌8.3％
歐盟下調預測 今年GDP料跌8.3％
蘋果擬今年推4款5G iPhone 採OLED屏幕
蘋果擬今年推4款5G iPhone 採OLED屏幕
張兆聰：倘現回調 分段吸A股ETF
張兆聰：倘現回調 分段吸A股ETF
技術取勝：聯塑向上突破試13元
技術取勝：聯塑向上突破試13元
海航子公司獲美政府疫情資助
海航子公司獲美政府疫情資助
美團設新部門 幫用戶團購買餸
美團設新部門 幫用戶團購買餸
劉思明：不忘大時代教訓 碧桂園服務破頂啓示
劉思明：不忘大時代教訓 碧桂園服務破頂啓示
周顯：中國A股有排升？
周顯：中國A股有排升？
湯文亮：甲廈將會「V2型反彈」
湯文亮：甲廈將會「V2型反彈」
KOKO周六賣165伙 SEA TO SKY乘勢搶客 兩日九盤混戰 近600伙應市
KOKO周六賣165伙 SEA TO SKY乘勢搶客 兩日九盤混戰 近600伙應市
國安法生效首周 一手沽逾400伙
國安法生效首周 一手沽逾400伙
上半年新申預售1.3萬伙 超去年23%
上半年新申預售1.3萬伙 超去年23%
紅山半島洋房6000萬蝕讓 謝賢父子曾持有
紅山半島洋房6000萬蝕讓 謝賢父子曾持有
鄧成波粉嶺工廈傳獲8.2億洽購至尾聲
鄧成波粉嶺工廈傳獲8.2億洽購至尾聲
施羅德鄧偉志：經濟料U形復蘇 減股增債
施羅德鄧偉志：經濟料U形復蘇 減股增債