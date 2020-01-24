疫苗商獲政府合約 納指再破頂 美招聘人數按月增逾200萬 未反映疫情反彈

不過明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）警告，美國多個州的新冠感染個案激增，可能令經濟反彈陷入停滯。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）亦稱，美股第二季的破紀錄反彈，主要由6家科技巨企（facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet及微軟）推動。剔除此6家公司，美國企業盈利幾乎毫無增長，美股實際轉弱，恐科技股熱潮有爆破風險。

新債王：美股實際轉弱

亞特蘭大聯儲的轄區，覆蓋佛羅里達州等疫情嚴重的地區。博斯蒂克向《金融時報》稱，數據顯示商業活動重啟停滯不前，這可能表明復蘇的軌迹有些反覆，聯儲銀行正密切關注事態發展。

最近兩個月公布的美國非農新增職位數據顯示，美國自疫情爆發以來所流失的2220萬個職位，已填補了750萬個。不過相關數據是在6月中以前蒐集，佛州、得州、加州、亞利桑那州等地感染個案當時尚未激增，尚未反映近期重新實施一些防疫措施的影響。投行Jefferies表示，經過兩個月的改善，美國經濟活動擴張顯著趨平，地區數據顯示疫情嚴重的州份，經濟V形反彈的軌迹正演變為W形。

聯儲官員：疫情反彈或令經濟停滯

博斯蒂克稱，亞特蘭大聯儲正研究當前的經濟停滯，到底是一種較持久的模式，還是只是略為停頓。他說，有理由認為救濟措施需要延長，否則很多小企可能倒閉，令相關職位永遠消失。聯儲局正商討下一步行動，包括是否要明確交代利率前瞻。博斯蒂克鑑於經濟存在很大的不確定性，對此態度審慎。

美國國會早前批出價值3萬億美元的抗疫援助項目正接近到期或耗盡撥款。美國副總統彭斯的幕僚長Marc Short稱，白宮希望在8月再推1萬億美元的刺激計劃。外界一直認為，美國政府支出增加，以及外國購買美國國債的興趣減弱所造成的「雙赤字」，對美元不利。「新債王」岡拉克警告，與疫情相關的「財政爆煲」，最終將導致美元貶值，危害美元在金融市場的主導地位。

岡拉克稱，這風險雖並非迫在眉睫，但由於美元兌其他貨幣的價值，頗受政府預算赤字等影響，美元可能面臨大跌的風險。他指出，美股在次季急升，實際是由6大科技巨企推動。若剔除它們，美股企業過去5年盈利未有實際增長。換言之，美股上漲脫離了基本面，並非由盈利推動。他估計，美股企業的盈利水平與2016年相若，但當時的股市較目前低三分之一。

（綜合報道）

[國際金融]