經濟

房產報告：本季商舖空置率料升 奢侈品牌撤出 家居零售商趁機增市佔率

【明報專訊】香港零售市道下滑，各個品牌旗下店舖出現「洗牌」式重新佈局。據房地產顧問公司第一太平戴維斯的報告，連月以來有數個中端零售商開始撤租或縮減店舖規模，預計第三季主要街舖及商場空置率將會上升。疫情過後，該行相信香港零售業仍充滿挑戰，料生活家具品牌等零售商將受追捧，提高市場份額。

明報記者 蕭嘉聰

第一太平戴維斯指出，受長期社會動盪及全球疫情爆發影響，香港零售業經歷史上最長業務低潮，多個奢侈品牌及中檔品牌零售商均試圖扭虧為盈，包括遷址或關閉店舖，但許多業主認為當前市場動盪只屬暫時調整，不願意在續租時大幅減租。向來是全港最貴重舖位所在地的尖沙嘴廣東道和銅鑼灣羅素街，許多奢侈品牌已紛紛棄租巨舖，大型品牌如Topshop、GAP及Adidas或不會續租位於中環的街舖，該行預計傳統旅遊區黃金地段的空置率亦將上升。

銅鑼灣街舖次季租金按年跌45%

根據該行統計，主要商業區街舖及商場租金亦出現自2013年以來最大跌幅，整體街舖租金次季按年下跌43.5%，當中以銅鑼灣跌幅最大，按年跌45%；商場租金按年亦跌39%，港島、九龍及新界分別下跌38.8%、38.3%及39.9%。如按季比較，街舖及商場第二季租金分別跌1.7%及0.8%。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民指出，雖然空置率上升持續困擾市場，中端品牌及奢侈品零售商均重新佈局、關閉分店，但現時零售物業租金已趨於穩定。

第一太平戴維斯：零售物業租金趨穩定

第一太平戴維斯指出，由於本地消費者需求旺盛，5至6月商場人流上升，但疫情後零售業前景仍充滿挑戰。該行解釋，需求及市場基本面有所變化，零售商及業主均需適應及調整，加上旅遊市場復蘇速度慢過預期，未來會進一步平衡本地居民及內地游客消費，兩者購物偏好明顯不一。

該行續指出，本地消費者更關注「整體生活」需求，優先考慮健康，更關心家庭和社區，重視當地文化和可持續性。因此，生活家具品牌、健康相關產品和價格適中的家居類零售商更受追捧，提升市場份額，例如無印良品（Muji）及瑜伽服飾品牌Lululemon，分別在九龍灣和尖沙嘴開設香港最大分店，日式雜貨店「驚安の殿堂」（Don Don Donki）下半年亦在銅鑼灣和中環開設兩間新店。

料商場增快閃店休閒區 助吸客流

該行預計，第三季主要街舖及商場空置率將會上升，商場業主為善用閒置空間，亦會出現更多快閃店舖，休閒區或會變得更普遍，例如戶外開放空間、兒童遊樂場及寵物區，將有助吸引客流及提升客戶參與度。

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