經濟

恒大擬售逾200項非核心資產

【明報專訊】據內地《澎湃新聞》引述消息報道，中國恒大（3333）正計劃將包括寫字樓、酒店、購物中心、商舖等大批非核心業務資產出售，涉及項目超過200個。報道引述恒大回覆稱，出售該批資產屬正常業務行為，集中出售是希望透過專業團隊推薦銷售。

恒大昨日股價跌逾8%，收市報25.7元。報道指出，今次出售資產項目位置幾乎遍及全國，全部屬於在全國範圍內1000平方米以上的寫字樓、酒店、商業等物業。

恒大近年積極多元化發展，有指商業物業對恒大來說已屬於非核心資產，目前恒大核心業務包括地產、新能源汽車、旅遊和健康產業。恒大早前公布6月份銷售，單月合約銷售金額760.5億元，同比增長約51.3%；合約銷售面積約855.3萬平方米，同比增長約84%；銷售回款756.9億元（人民幣，下同），同比增長60%。截至6月底止，集團累計合約銷售金額達3488.4億元，按年增長約23.8%，以今年銷售目標8000億元計，目前已完成約43.6%。

賴立新重任執董

此外，恒大昨日公布董事局變動，何妙玲將辭任執行董事，仍會留任副總裁職務，稱希望投放更多時間到集團其他職務上。同時，在2008至2014年曾任恒大執董、現任集團湖南、湖北分公司董事長、恒大地產集團副總裁的賴立新重新獲委任為執行董事，變動於昨日生效。

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