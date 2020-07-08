金管局維持逆周期緩衝資本比率不變

余偉文：經濟復蘇需時 多中小企受壓

香港適用的逆周期緩衝資本原為2.5%，但因應本地經濟下行，CCyB在去年開始陸續下調至現時的1%。CCyB以銀行風險加權資產的百分比來顯示，並須以普通股權一級資本來滿足。這是為應對信貸增長過度時期系統性風險顯著增加而積存額外資本的機制，當信貸周期逆轉後，這些緩衝資本可被釋放來吸收虧損，使銀行體系在隨後的下行周期仍可繼續提供借款。

擬邀銀行明年參與氣候變化壓力測試

另外，上周金管局發表《綠色及可持續銀行業白皮書》，列載對綠色及可持續銀行業的監管預期。

對此，金管局昨日發通告，與業界分享主要銀行管理氣候風險的做法，當中包括如何制定有效應對氣候變化的管治架構、如何將氣候變化因素融入整個策略制定過程、如何將氣候風險因素併入現行風險管理架構，以及如何制定披露氣候相關資訊的合適框架。金管局表示，將邀請有興趣的銀行於明年參與氣候變化壓力測試試驗計劃，以評估銀行業整體應對氣候變化的能力。