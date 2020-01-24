MBV暗盤挫五成 海普瑞升不足1%

據輝立、耀才兩個暗盤，MBV最終均收報0.46元，跌42.5%。每手2500股帳面蝕850元。該股公開發售錄得22.5倍超購，一手中籤率65.01%，5手穩中1手。

MBV「頂頭槌飛」帳蝕逾210萬

醫藥股海普瑞（9989）昨日暗盤走勢亦疲弱，僅升不到1%。海普瑞昨日公布下限定價，定於每股18.4元，以該股昨日A股26.7元人民幣的收報價計算，H股較A股有逾37%折讓。惟兩地差距最終未能托高股價，昨日海普瑞暗盤高開一成後急速回落，最終收報18.58元，僅升0.98%。每手500股，每手帳面賺90元。

海普瑞此次接獲10.8萬份認購申請，公開發售錄得68倍超額認購。一手中籤率40%，認購10手穩中1手。

弘陽服務首掛收升6%

昨日掛牌的物管股弘陽服務（1971）先升後回，最終全日升6%，表現較暗盤差，賺幅亦遜色於早其一日掛牌的物管股金融街物業（1502）。弘陽服務昨日一度高開18%，每手最多帳賺730元。但其後最低見4.21元，未有跌穿招股價。全日收報4.4元。每手1000股，每手帳賺250元。