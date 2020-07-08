港鐵盈警 料半年最多蝕7億 經常性業務利潤按年大減85%

明報記者 方楚茵

港鐵預期，今年上半年度虧損介乎2億至7億元，中位數約4億元。集團指出，今次盈警主要受累於新冠肺炎大流行和整體經濟環境惡化對經常性業務造成重大不利影響，以及期內投資物業組合因重估錄得約60億元減值虧損，完全抵消上半年物業發展業務錄得約52億元利潤。值得注意是港鐵經常性業務利潤亦按年大跌84.6%，至只有約4億元（見表），反映地產發展以外的業務都甚差。

投資物業組合減值虧損60億

值得留意的是，港鐵去年上半年已因沙中線及英國業務撥備，純利倒退超過兩成，反映今年情况進一步惡化。港鐵指出，雖然基本業務利潤較2019年同期改善，但不足以抵消投資物業組合的預期投資物業重估虧損，致產生虧損，但考慮了整體鐵路和物業業務後，認為整體財務狀况保持穩健。

港鐵經常性業務除客運業務外，亦包括物業租務及管理、車站零售店舖租金及廣告等收入，這批業務與經濟環境及載客量息息相關。受疫情影響，香港及全球施行各種措施應對疫情爆發，包括關閉多個邊境口岸、保持社交距離、在家工作及學校停課措施等，都導致港鐵上半年載客量大跌37.7%，由2019年首6個月的10.22億人次，降至2020年同期的6.37億人次。

上半年載客量跌38% 至6.37億人次

在商場、車站人流減少下，或經濟不景下造成的租金、分成壓力及廣告收入減少等，加上整體經濟環境惡化下，港鐵亦在上半年公布向租戶減租等的方案，重重措施均打擊其上半年經常性業務利潤。上半年經常性業務利潤錄得4億元，較2019年上半年的26億元大跌84.6%。

另外，集團提到以往曾公告就沙中線撥備最多13.71億元，但今次公告內並未計算公司就完成其餘下項目管理責任所產生的額外費用而作出的撥備，並將持續重新評估狀况，在此事取得進一步發展後的適當時間確認撥備。

雖然港鐵績差，不過評級機構穆迪在完成定期評估報告後，指出港鐵有三大優勢，包括市場定位清晰及有利的營運環境、擁高成本效益的鐵路網絡，亦兼具穩健財務狀况。三大優勢將抵消了港鐵受疫情的影響，以及面對房地產行業周期的現金流，以及在建中的鐵路項目，特別是沙中線相關的財務和執行風險升高等。